Fallece Melitón Sánchez, el controversial y polémico dirigente del olimpismo panameño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Melitón Sánchez asumió la presidencia del COP en 1982 y renunció de forma sorpresiva en 2007

El dirigente deportivo panameño Melitón Sánchez falleció este domingo 15 de febrero de 2026. Centro Caribe Sports, la organización que rige los Juegos Centroamericanos y del Caribe se pronunció al respecto en redes sociales. Ni Pandeportes, ni el Comité Olímpico de Panamá han hecho lo propio.

Fue presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP) durante 24 años, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y expresidente de la Organización Deportiva Centroamericana (Ordeca), Sánchez fue una de las figuras más influyentes —y debatidas— en la administración deportiva del país.

Nacido en 1936, asumió la presidencia del COP en 1982, convirtiéndose en el duodécimo titular del organismo desde su fundación en 1934.

Su gestión se extendió hasta enero de 2007, período en el que se enfocó en fortalecer sus vínculos con estructuras internacionales.

En 2001 fue elegido por unanimidad presidente de la Ordeca durante una asamblea celebrada en Guatemala. Su proyección regional consolidó su perfil como dirigente de peso en Centroamérica y el Caribe. A nivel mundial, su condición de miembro del COI le otorgó participación directa en las decisiones del olimpismo internacional.

Sin embargo, su extensa carrera también estuvo marcada por episodios polémicos y controversias públicas.

En 1992, durante los Juegos Olímpicos de Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, su nombre fue mencionado en informes periodísticos que señalaban que la Policía de Barcelona investigaba una supuesta reventa de boletos vinculada a delegaciones extranjeras.

Sánchez negó en su momento cualquier irregularidad y no fue condenado por autoridad judicial alguna en relación con esos señalamientos. El episodio, aunque ampliamente comentado en su momento, no derivó en sanciones penales en su contra.

A nivel local, las tensiones más profundas surgieron durante los años 2005 y 2006, cuando se agudizó un conflicto institucional entre el COP y el entonces Instituto Nacional de Deportes (INDE) —hoy Pandeportes— en torno al manejo de fondos y a la potestad de avalar competencias internacionales.

Sánchez sostuvo reiteradamente que el COP debía regirse por la Carta Olímpica y mantener autonomía frente al poder Ejecutivo, mientras que autoridades gubernamentales defendían la supervisión administrativa de los recursos públicos.

El punto más delicado de esa disputa se produjo tras una auditoría relacionada con los fondos destinados a la delegación panameña que asistió a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

La Contraloría General de la República observó gastos que no contaban inicialmente con sustento documental completo. Sánchez devolvió las sumas señaladas por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, aunque el Ministerio Público abrió una investigación por presunto peculado.

Después de varios años de proceso judicial, los tribunales dictaron sobreseimiento definitivo a favor de Sánchez y otros dirigentes implicados, al concluir que no se acreditó apropiación dolosa ni malversación en beneficio propio. Las decisiones judiciales dejaron sin efecto las medidas cautelares y cerraron el capítulo penal.

La crisis institucional derivó además en una inédita dualidad de directivas dentro del COP en 2006, situación que motivó la intervención de organismos continentales y la suspensión temporal de Panamá dentro del movimiento olímpico internacional por disputas relacionadas con la autonomía del comité nacional. Sánchez renunció a la presidencia en enero de 2007, argumentando que su salida permitiría encaminar una solución estructural al conflicto.

Pese a las controversias, su trayectoria internacional continuó. En 2014 fue elegido vicepresidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), organización que agrupa ambas disciplinas a nivel global tras su proceso de fusión. También fue designado presidente honorario vitalicio del COP, manteniendo voz y voto en sus asambleas como miembro del COI.