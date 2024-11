Favoritos y sorpresas en la nueva temporada de la NBA

Escuchar audio noticia

Una nueva temporada de la NBA se abre paso en el mundo del baloncesto, en el que 29 franquicias buscarán arrebatarle el título a los Boston Celtics, actuales campeones de este circuito.

Para profundizar más sobre el mejor básquetbol del mundo, La Prensa conversó con los especialistas de ESPN, Fernando Tirado y Miguel Briceño, quienes brindaron sus opiniones sobre los favoritos y las decepciones de esta campaña.

Perfect timing on both ends 🫡 pic.twitter.com/BXavG07sxl — Boston Celtics (@celtics) November 3, 2024

Tirado y Briceño no dudaron en afirmar que los Celtics son los grandes favoritos para volver a ganar el campeonato y que serán los mejores de la Conferencia Este.

“Creo que es todos contra Boston. Realmente, veo muy difícil que alguien se le acerque en la Conferencia Este. Entre Filadelfia con sus problemas con Embid, los Knicks renovando su identidad, Miami que de pronto tiene buen equipo”, dijo Briceño.

“Mientras que en el Oeste veo la cosa mucho más pareja. Dudo mucho que Dallas repita, voy porque Denver regrese. Ese sería mi pronóstico de final, Boston contra Denver”, añadió.

De igual forma, Briceño aseguró que las decepciones serán Lakers, aunque hayan tenido un buen comienzo.

“Le puede costar con el transcurso de la temporada a JJ Redick el poder de ese banquillo. Creo que los Lakers se van a quedar cortos de la expectativa que normalmente tiene la franquicia de los Lakers”, comentó.

This thunderous slam from JT gave us the spark we needed making this play tonight's @JetBlue Play of the Game ⚡️ pic.twitter.com/rQmLeNVUHF — Boston Celtics (@celtics) November 3, 2024

“Pongo a Houston como sorpresa, como caballo negro en el oeste. Veo a Houston metiéndose en el top 6, es decir, evitando el play-in, metiéndose directo a playoffs”, agregó.

Por su parte, Tirado expresó que lo más complicado de un equipo es repetir un campeonato, pero Boston tiene todo lo que se necesita.

“Tienen a jugadores que entienden perfectamente su rol, el dinero está bien repartido prácticamente entre los protagonistas. Tienen el dinero definido entre seis jugadores, que es la rotación principal de Boston”, indicó Tirado, quien destacó la labor de Joe Mazzulla como director.

sharing is caring 😊🤝



we've recorded 30+ assists in both our last two games pic.twitter.com/oLMqhNNclV — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 2, 2024

“Y lo más importante, tienen un entrenador que creo que su principal característica es despresurizar todo lo que se dice alrededor de su equipo. Lo sella, lo hace hermético”.

Sobre los posibles equipos que no cumplan con las expectativas, Tirado cree que los Knicks será uno de ellos, mientras que los Thunder tendrán un paso ascendente en toda la campaña.

“Me parece que Nueva York no va a alcanzar su objetivo. Y en la Conferencia del Oeste a mí me gusta más un nuevo en ascenso, que es Oklahoma. A mí me parece que Oklahoma de por sí ya era un buen equipo”, manifestó Tirado.

“Solamente hay cuatro equipos proyectados para tener más de 50 victorias este año en la NBA. Uno de esos es Oklahoma”, finalizó.