Fedebeis admite fracaso tras eliminación en el Clásico

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

La eliminación de Panamá en el Clásico Mundial abre autocrítica en el béisbol nacional y revive el debate sobre cambios estructurales en el sistema.

La eliminación de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol dejó más que una derrota en el terreno de juego. También abrió un proceso de reflexión dentro del béisbol nacional, luego de que la Federación Panameña de Béisbol y el gerente del equipo, Dámaso Espino, reconocieran públicamente que se fracasó, al considerar que no se alcanzaron los objetivos.

Panamá terminó en el último lugar del grupo A, con marca de 1-3, tras caer en duelos cerrados ante Cuba (3-1), Puerto Rico (4-3) y Colombia (4-3), además de conseguir su única victoria frente a Canadá (4-3).

Sin embargo, el resultado final terminó siendo aún más duro, ya que el triunfo de Canadá por 4-3 sobre Puerto Rico dejó a los istmeños en el último lugar del grupo, obligándolos a disputar la fase eliminatoria rumbo al Clásico Mundial de Béisbol de 2029.

Christian Bethancourt fue destacó tanto a la ofensiva y defensiva del equipo. Foto: Cortesía/Fedebeis

“Teníamos un objetivo claro y no logramos los resultados esperados. La responsabilidad comienza conmigo y la asumo plenamente”, dijo Espino en el comunicado.

“Creímos en un proceso profesional en el que buscamos atender cada detalle que pudiera brindarnos alguna ventaja en cada juego. Sin embargo, el principal juez de cualquier proceso es el resultado, y el nuestro quedó por debajo de los objetivos trazados”.

El exreceptor también dejó claro que el equipo tiene el talento para competir a un mayor nivel, aunque reconoció que esta vez el camino fue un retroceso en comparación con el torneo anterior.

“El camino al éxito no siempre es lineal, y en esta ocasión dimos un paso atrás en comparación con el Clásico anterior”.

Por su parte, la Fedebeis, presidida por Jaime Robinson, también reconoció que el resultado quedó por debajo de las expectativas del país.

“Sabemos que los resultados obtenidos, con una victoria en cuatro juegos, no fueron los que esperábamos ni los que anhelaba nuestra gran afición”, mencionó Robinson.

“A pesar de no haber alcanzado el objetivo de avanzar en el torneo, reconocemos el esfuerzo, la entrega y el sacrificio de cada integrante de la selección”, añadió.

¿Cambios?

Este nuevo tropiezo en el Clásico Mundial de Béisbol revive una historia que Panamá ya ha vivido antes. El país también quedó eliminado sin triunfos en las ediciones de 2006 y 2009, mientras que no logró clasificar para los de 2013 y 2017, a pesar de haber sido sede de esos torneos. Su mejor participación llegó en 2023, cuando terminó con marca de 2-2.

La selección de Panamá participó eliminatoria para el Clásico Mundial de Béisbol 2023. EFE

Por ello, este resultado vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de revisar la estructura del béisbol nacional. Entre los temas que suelen aparecer en el debate están el funcionamiento de las ligas provinciales, señaladas por muchos sectores como un modelo que requiere modernización, así como el futuro del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Una de las ideas que ha surgido en distintos sectores del béisbol es la posibilidad de fusionar ese torneo con la liga profesional Probeis, para crear una competencia más sólida, mientras que el espacio del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor podría transformarse en un torneo Sub-23 que fortalezca el desarrollo de nuevos talentos, en medio de un proceso de elecciones federativas que se avecina.

El béisbol panameño tampoco tendrá mucho tiempo para detenerse. En el calendario aparecen compromisos importantes, como el WBSC Premier12, que reúne a las 12 mejores selecciones del ranking mundial, además de las elecciones federativas que se celebrarán el próximo año. Este es considerado el segundo torneo de selecciones más importante del mundo.

Panamá participó en el torneo Premier 12, que se disputó en 2024.

Por ello, no hay tiempo que perder en la definición de un cuerpo técnico ni en la planificación que se debe tener con esta selección. Tampoco se puede negar el éxito en las categorías menores, en las que Panamá suele tener presencia en los Torneos Panamericanos y lograr su clasificación a distintos campeonatos mundiales. Esto ha sido vital para decir presente en el Premier 12.

Puerto Rico ties the game, but Jose Caballero shows off his cannon with a double play pic.twitter.com/puEcoMaMTA — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 8, 2026

Protagonista

En medio de todo esto, el campocorto José Caballero, quien fue titular en los cuatro partidos del torneo y respondió tanto a la defensiva como con el bate, expresó lo orgulloso que está de representar al país.

“Orgulloso de vestir los colores de mi bandera y de representar a mi país. Esta vez nos despedimos con un mal sabor de boca pero con la frente en alto que lo dimos todo por toda una nación y con la convicción de que volveremos más fuertes y con las mismas ganas”, público en sus redes sociales.

José Caballero gives Team Panama the lead in extras! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/3RM4SrI7Bu — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Caballero cerró el torneo con promedio de .267, un cuadrangular, dos carreras remolcadas y dos anotadas, en una actuación que reflejó el compromiso del grupo a pesar del resultado final.