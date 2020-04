Fedebeis, la más beneficiada con los subsidios deportivos

Pagos y proyectos deportivos en tiempos de Covid-19

Pese al escándalo por la compra de costos implementos que nadie sabe dónde están, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) es la organización deportiva más beneficiada con los pagos de “apoyos económicos” del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), así lo reportan los pagos del primer bimestre de la entidad.

En enero, de un total de 715 mil dólares desembolsados, el 90% -648 mil dólares- fueron para Fedebeis y en febrero el 48% del total de los aportes con el pago de 444 mil dólares-. Según la web de Pandeportes, estos desembolsos eran para pagar el Campeonato Nacional sub 15, juvenil y el sub 23, y para la participación internacional en México y Nicaragua.

La Fedebeis la preside el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, y es parte de las federaciones investigadas por el Ministerio Público por manejos irregulares de fondos millonarios entregados por Pandeportes en la pasada administración; tras la investigación periodística de La Prensa “El juego en el que los atletas pierden”, mejor conocida como el caso Pandeportes.

Le aquí: El juego en el que los atletas pierden

“Hemos establecido medidas a través de Control Fiscal Interno para verificar la documentación requerida y dándole seguimiento con personal a cada campeonato, estos y otros cambios que se están poniendo en práctica ayudarán a que el recurso llegue a su destino final”, indicó Eduardo Cerda, director de Pandeportes, pero no especificó cuáles.

Argumentó que como entidad deben mantener su apoyo al deporte panameño y que el monto –1.1 millón de dólares en total- fue para pagar torneos clasificatorios. Además, que aunque exista una investigación respetan la presunción de inocencia y que no han recibido comunicación de ningún tribunal o fiscalía que impida el desembolso, “eso en estricto derecho hace posible entregar los fondos solicitados” añadió.

En tanto, producto del Covid-19 los desembolsos en concepto de “estímulo deportivo” son exclusivamente para los atletas por transferencias y cheques, tomando en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud. Lo demás será pagado cuando la pandemia sea superada.

ESTADIOS

Por otro lado, el pasado 26 de marzo, Pandeportes publicó en el portal de Panamá Compra la licitación para el diseño y construcción de dos estadios de béisbol en Bocas del Toro, en los distritos de Changuinola y Almirante por la suma de 10 millones de dólares.

La Prensa pudo conocer que fueron aprobados por el consejo directivo de Pandeportes, sin embargo no había un estudio que sustentara la necesidad de estas infraestructuras.

El empresario, Roberto Troncoso, quien formó parte de este comité en la pasada administración, consideró que no se trata de crear por crear complejos, sino asegurarse del mantenimiento a futuro porque los existentes en su mayoría están en malas condiciones o no cuentan con baños. “En momentos de crisis y contracción económica estos actos públicos no tienen sentido”, manifestó.

Pandeportes informó ayer que estas contrataciones y sus efectos están suspendidos por órdenes del gobierno nacional.