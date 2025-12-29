Fedebeis obligado a reubicar 16 partidos de la ronda regular del Béisbol Juvenil 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A menos de una semana para el inicio de la edición 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) debe oficializar en los próximos días una serie de ajustes al calendario, motivados principalmente por la clausura del estadio Rod Carew, sede que inicialmente albergaba una parte importante de la programación.

El torneo juvenil contempla un total de 132 partidos en su ronda regular, con la participación de 12 provincias. Sin embargo, el Rod Carew no podrá ser utilizado debido a una orden de cierre emitida por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, tras detectarse fallas estructurales en el techo del estadio.

Hasta la fecha no existe confirmación sobre el inicio de las obras en el coloso de Cerro Patacón, que fue remodelado de manera parcial a mediados de 2022, sin incluir los trabajos sobre el deteriorado techo de un cuarto de siglo.

De acuerdo con el calendario revelado previamente por la Fedebeis, el Rod Carew estaba programado para recibir partidos como sede local de Panamá Metro y Colón, además de unos seis encuentros que se disputarían en el estadio Juan Demóstenes Arosemena. En total, alrededor de 16 juegos deberán ser reubicados, generando expectativa entre equipos, aficionados y medios de comunicación.

A cinco días del arranque del campeonato, los ajustes apuntan a que Panamá Metro dispute la totalidad de sus 11 partidos como local en el coloso de Cabo Verde, en Curundú.

En el caso de Colón, el equipo Beep-Beep se repartiría como local entre los estadios Justino Salinas y Mariano Rivera, en La Chorrera, además del Juan Demóstenes Arosemena en la ciudad capital. La afición colonense, mientras tanto, sigue a la expectativa de la reinauguración del estadio Roberto Mariano Bula, que tras nueve años estaría listo para volver a la actividad en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Cabe resaltar que Panamá Oeste jugará cinco de sus 11 partidos como local en el estadio Mariano Rivera, instalación que originalmente solo estaba prevista para usarse los sábados y domingos, debido al desafío que representa el acceso vehicular al coliseo, con capacidad para 10 mil aficionados, ubicado en la vía hacia Puerto Caimito.

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 arrancará este sábado 3 de enero con seis partidos en distintas sedes del país: Colón visitará a Coclé en Aguadulce, Darién enfrentará a Panamá Este en Chepo, Panamá Metro jugará ante Panamá Oeste en La Chorrera (Mariano Rivera), Chiriquí Occidente visitará a Bocas del Toro en Changuinola, Chiriquí se medirá a Veraguas en Santiago y Herrera chocará con Los Santos en Las Tablas.