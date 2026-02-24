Panamá, 24 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Fedebeis revela el calendario para el 83º Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026

    Guillermo Pineda G.
    Fedebeis revela el calendario para el 83º Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026
    El estadio Roberto Mariano Bula será el escenario del partido inaugura del Béisbol Mayor 2026 entre Chiriquí y Colón. Cortesía

    El 83º Campeonato Nacional de Béisbol Mayor ya tiene su calendario oficial, con 96 partidos en la fase regular y el partido inaugural entre Chiriquí y Colón en el estadio Roberto Mariano Bula. Bocas del Toro inicia la defensa del título tras vencer 4-2 a Coclé en la última serie final.

    El torneo está dedicado al “Lineup de Estrellas”, integrado por Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís.

    Viernes 13 de marzo

    Chiriquí vs Colón - Roberto Mariano Bula

    Veraguas vs Panamá Este - Rod Carew

    Bocas del Toro vs Panamá Metro - Rod Carew

    Occidente vs Darién - Metetí

    Los Santos vs Coclé - Remón Cantera

    Herrera vs Panamá Oeste - Justino Salinas

    Sábado 14 de marzo

    Herrera vs Panamá Este - Rod Carew

    Occidente vs Panamá Metro - Rod Carew

    Bocas del Toro vs Colón - Roberto Mariano Bula

    Chiriquí vs Darién - Metetí

    Los Santos vs Panamá Oeste - Justino Salinas

    Veraguas vs Coclé - Remón Cantera

    Domingo 15 de marzo

    Los Santos vs Panamá Este - Rod Carew

    Chiriquí vs Panamá Metro - Rod Carew

    Bocas del Toro vs Darién - Metetí

    Occidente vs Colón - Roberto Mariano Bula

    Veraguas vs Panamá Oeste - Justino Salinas

    Herrera vs Coclé - Remón Cantera

    Martes 17 de marzo

    Coclé vs Bocas del Toro - Calvin Byron

    Panamá Este vs Chiriquí - Kenny Serracín

    Panamá Oeste vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses

    Colón vs Los Santos - Roberto Hernández

    Panamá Metro vs Veraguas - Omar Torrijos

    Darién vs Herrera - Claudio Nieto

    Miércoles 18 de marzo

    Panamá Este vs Bocas del Toro - Calvin Byron

    Panamá Oeste vs Chiriquí - Kenny Serracín

    Coclé vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses

    Panamá Metro vs Los Santos - Roberto Hernández

    Darién vs Veraguas - Omar Torrijos

    Colón vs Herrera - Claudio Nieto

    Jueves 19 de marzo

    Panamá Oeste vs Bocas del Toro - Calvin Byron

    Coclé vs Chiriquí - Kenny Serracín

    Panamá Este vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses

    Darién vs Los Santos - Roberto Hernández

    Colón vs Veraguas - Omar Torrijos

    Panamá Metro vs Herrera - Claudio Nieto

    Viernes 20 de marzo

    Chiriquí vs Bocas del Toro - Calvin Byron

    Herrera vs Los Santos - Roberto Hernández

    Veraguas vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses

    Sábado 21 de marzo

    Coclé vs Darién - Metetí

    Panamá Metro vs Colón - Roberto Mariano Bula

    Panamá Oeste vs Panamá Este - Rod Carew

    Domingo 22 de marzo

    Coclé vs Panamá Metro - Rod Carew

    Colón vs Panamá Oeste - Mariano Rivera

    Panamá Este vs Darién - Metetí

    Occidente vs Bocas del Toro - Calvin Byron

    Herrera vs Chiriquí - Kenny Serracín

    Los Santos vs Veraguas - Omar Torrijos

    Lunes 23 de marzo

    Panamá Metro vs Panamá Este - Rod Carew

    Darién vs Panamá Oeste - Justino Salinas

    Coclé vs Colón - Roberto Mariano Bula

    Bocas del Toro vs Veraguas - Omar Torrijos

    Los Santos vs Chiriquí - Kenny Serracín

    Occidente vs Herrera - Claudio Nieto

    Martes 24 de marzo

    Panamá Este vs Colón - Roberto Mariano Bula

    Panamá Oeste vs Coclé - Remón Cantera

    Darién vs Panamá Metro - Rod Carew

    Bocas del Toro vs Herrera - Claudio Nieto

    Veraguas vs Chiriquí - Kenny Serracín

    Occidente vs Los Santos - Roberto Hernández

    Miércoles 25 de marzo

    Panamá Este vs Coclé - Remón Cantera

    Panamá Oeste vs Panamá Metro - Rod Carew

    Darién vs Colón - Roberto Mariano Bula

    Bocas del Toro vs Los Santos - Roberto Hernández

    Chiriquí vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses

    Herrera vs Veraguas - Omar Torrijos

    Viernes 27 de marzo

    Darién vs Coclé - Remón Cantera

    Colón vs Panamá Metro - Rod Carew

    Panamá Este vs Panamá Oeste - Mariano Rivera

    Los Santos vs Herrera - Claudio Nieto

    Bocas del Toro vs Chiriquí - Kenny Serracín

    Occidente vs Veraguas - Omar Torrijos

    Sábado 28 de marzo

    Panamá Metro vs Coclé - Remón Cantera

    Panamá Oeste vs Colón - Roberto Mariano Bula

    Darién vs Panamá Este - Rod Carew

    Bocas del Toro vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses

    Chiriquí vs Herrera - Claudio Nieto

    Veraguas vs Los Santos - Roberto Hernández

    Domingo 29 de marzo

    Colón vs Coclé - Remón Cantera

    Panamá Oeste vs Darién - Metetí

    Panamá Este vs Panamá Metro - Rod Carew

    Veraguas vs Bocas del Toro - Calvin Byron

    Chiriquí vs Los Santos - Roberto Hernández

    Herrera vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses

    Lunes 30 de marzo

    Coclé vs Panamá Oeste - Mariano Rivera

    Colón vs Panamá Este - Rod Carew

    Panamá Metro vs Darién - Metetí

    Herrera vs Bocas del Toro - Calvin Byron

    Chiriquí vs Veraguas - Omar Torrijos

    Los Santos vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses

    Martes 31 de marzo

    Coclé vs Panamá Este - Rod Carew

    Colón vs Darién - Metetí

    Panamá Metro vs Panamá Oeste - Mariano Rivera

    Los Santos vs Bocas del Toro - Calvin Byron

    Occidente vs Chiriquí - Kenny Serracín

    Veraguas vs Herrera - Claudio Nieto

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • De la Nueva Joya a Boquete: las dos audiencias que marcaron el giro en el caso del dirigente del Suntracs Jaime Caballero. Leer más
    • Luis Acevedo, el hombre de negocios y operador del exvicepresidente ‘Gaby’ Carrizo. Leer más
    • MEF aclara pago sobre el Cepadem y la fase en que se encuentra el Cepanim. Leer más
    • Fallo contra el contrato de PPC ya está en firme; se formaliza caída de la concesión portuaria. Leer más
    • PASE-U: estos son los sitios y centros de pago habilitados para este lunes 23 de febrero por el Ifarhu. Leer más
    • Aprehenden a dos exfiscalizadores de la Contraloría y un funcionario del ISA por presunto peculado en proyecto de cacao. Leer más
    • La Corte Suprema bajo escrutinio: salarios elevados, blindaje de actas y estabilidad sin concurso. Leer más