Fedebeis revela el calendario para el 83º Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026

El 83º Campeonato Nacional de Béisbol Mayor ya tiene su calendario oficial, con 96 partidos en la fase regular y el partido inaugural entre Chiriquí y Colón en el estadio Roberto Mariano Bula. Bocas del Toro inicia la defensa del título tras vencer 4-2 a Coclé en la última serie final.

El torneo está dedicado al “Lineup de Estrellas”, integrado por Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís.

Viernes 13 de marzo

Chiriquí vs Colón - Roberto Mariano Bula

Veraguas vs Panamá Este - Rod Carew

Bocas del Toro vs Panamá Metro - Rod Carew

Occidente vs Darién - Metetí

Los Santos vs Coclé - Remón Cantera

Herrera vs Panamá Oeste - Justino Salinas

Sábado 14 de marzo

Herrera vs Panamá Este - Rod Carew

Occidente vs Panamá Metro - Rod Carew

Bocas del Toro vs Colón - Roberto Mariano Bula

Chiriquí vs Darién - Metetí

Los Santos vs Panamá Oeste - Justino Salinas

Veraguas vs Coclé - Remón Cantera

Domingo 15 de marzo

Los Santos vs Panamá Este - Rod Carew

Chiriquí vs Panamá Metro - Rod Carew

Bocas del Toro vs Darién - Metetí

Occidente vs Colón - Roberto Mariano Bula

Veraguas vs Panamá Oeste - Justino Salinas

Herrera vs Coclé - Remón Cantera

Martes 17 de marzo

Coclé vs Bocas del Toro - Calvin Byron

Panamá Este vs Chiriquí - Kenny Serracín

Panamá Oeste vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses

Colón vs Los Santos - Roberto Hernández

Panamá Metro vs Veraguas - Omar Torrijos

Darién vs Herrera - Claudio Nieto

Miércoles 18 de marzo

Panamá Este vs Bocas del Toro - Calvin Byron

Panamá Oeste vs Chiriquí - Kenny Serracín

Coclé vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses

Panamá Metro vs Los Santos - Roberto Hernández

Darién vs Veraguas - Omar Torrijos

Colón vs Herrera - Claudio Nieto

Jueves 19 de marzo

Panamá Oeste vs Bocas del Toro - Calvin Byron

Coclé vs Chiriquí - Kenny Serracín

Panamá Este vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses

Darién vs Los Santos - Roberto Hernández

Colón vs Veraguas - Omar Torrijos

Panamá Metro vs Herrera - Claudio Nieto

Viernes 20 de marzo

Chiriquí vs Bocas del Toro - Calvin Byron

Herrera vs Los Santos - Roberto Hernández

Veraguas vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses

Sábado 21 de marzo

Coclé vs Darién - Metetí

Panamá Metro vs Colón - Roberto Mariano Bula

Panamá Oeste vs Panamá Este - Rod Carew

Domingo 22 de marzo

Coclé vs Panamá Metro - Rod Carew

Colón vs Panamá Oeste - Mariano Rivera

Panamá Este vs Darién - Metetí

Occidente vs Bocas del Toro - Calvin Byron

Herrera vs Chiriquí - Kenny Serracín

Los Santos vs Veraguas - Omar Torrijos

Lunes 23 de marzo

Panamá Metro vs Panamá Este - Rod Carew

Darién vs Panamá Oeste - Justino Salinas

Coclé vs Colón - Roberto Mariano Bula

Bocas del Toro vs Veraguas - Omar Torrijos

Los Santos vs Chiriquí - Kenny Serracín

Occidente vs Herrera - Claudio Nieto

Martes 24 de marzo

Panamá Este vs Colón - Roberto Mariano Bula

Panamá Oeste vs Coclé - Remón Cantera

Darién vs Panamá Metro - Rod Carew

Bocas del Toro vs Herrera - Claudio Nieto

Veraguas vs Chiriquí - Kenny Serracín

Occidente vs Los Santos - Roberto Hernández

Miércoles 25 de marzo

Panamá Este vs Coclé - Remón Cantera

Panamá Oeste vs Panamá Metro - Rod Carew

Darién vs Colón - Roberto Mariano Bula

Bocas del Toro vs Los Santos - Roberto Hernández

Chiriquí vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses

Herrera vs Veraguas - Omar Torrijos

Viernes 27 de marzo

Darién vs Coclé - Remón Cantera

Colón vs Panamá Metro - Rod Carew

Panamá Este vs Panamá Oeste - Mariano Rivera

Los Santos vs Herrera - Claudio Nieto

Bocas del Toro vs Chiriquí - Kenny Serracín

Occidente vs Veraguas - Omar Torrijos

Sábado 28 de marzo

Panamá Metro vs Coclé - Remón Cantera

Panamá Oeste vs Colón - Roberto Mariano Bula

Darién vs Panamá Este - Rod Carew

Bocas del Toro vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses

Chiriquí vs Herrera - Claudio Nieto

Veraguas vs Los Santos - Roberto Hernández

Domingo 29 de marzo

Colón vs Coclé - Remón Cantera

Panamá Oeste vs Darién - Metetí

Panamá Este vs Panamá Metro - Rod Carew

Veraguas vs Bocas del Toro - Calvin Byron

Chiriquí vs Los Santos - Roberto Hernández

Herrera vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses

Lunes 30 de marzo

Coclé vs Panamá Oeste - Mariano Rivera

Colón vs Panamá Este - Rod Carew

Panamá Metro vs Darién - Metetí

Herrera vs Bocas del Toro - Calvin Byron

Chiriquí vs Veraguas - Omar Torrijos

Los Santos vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses

Martes 31 de marzo

Coclé vs Panamá Este - Rod Carew

Colón vs Darién - Metetí

Panamá Metro vs Panamá Oeste - Mariano Rivera

Los Santos vs Bocas del Toro - Calvin Byron

Occidente vs Chiriquí - Kenny Serracín

Veraguas vs Herrera - Claudio Nieto