Fedebeis revela el calendario para el 83º Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026

El 83º Campeonato Nacional de Béisbol Mayor ya tiene su calendario oficial, con 96 partidos en la fase regular y el partido inaugural entre Chiriquí y Colón en el estadio Roberto Mariano Bula. Bocas del Toro inicia la defensa del título tras vencer 4-2 a Coclé en la última serie final.
El torneo está dedicado al “Lineup de Estrellas”, integrado por Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís.
Viernes 13 de marzo
Chiriquí vs Colón - Roberto Mariano Bula
Veraguas vs Panamá Este - Rod Carew
Bocas del Toro vs Panamá Metro - Rod Carew
Occidente vs Darién - Metetí
Los Santos vs Coclé - Remón Cantera
Herrera vs Panamá Oeste - Justino Salinas
Sábado 14 de marzo
Herrera vs Panamá Este - Rod Carew
Occidente vs Panamá Metro - Rod Carew
Bocas del Toro vs Colón - Roberto Mariano Bula
Chiriquí vs Darién - Metetí
Los Santos vs Panamá Oeste - Justino Salinas
Veraguas vs Coclé - Remón Cantera
Domingo 15 de marzo
Los Santos vs Panamá Este - Rod Carew
Chiriquí vs Panamá Metro - Rod Carew
Bocas del Toro vs Darién - Metetí
Occidente vs Colón - Roberto Mariano Bula
Veraguas vs Panamá Oeste - Justino Salinas
Herrera vs Coclé - Remón Cantera
Martes 17 de marzo
Coclé vs Bocas del Toro - Calvin Byron
Panamá Este vs Chiriquí - Kenny Serracín
Panamá Oeste vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses
Colón vs Los Santos - Roberto Hernández
Panamá Metro vs Veraguas - Omar Torrijos
Darién vs Herrera - Claudio Nieto
Miércoles 18 de marzo
Panamá Este vs Bocas del Toro - Calvin Byron
Panamá Oeste vs Chiriquí - Kenny Serracín
Coclé vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses
Panamá Metro vs Los Santos - Roberto Hernández
Darién vs Veraguas - Omar Torrijos
Colón vs Herrera - Claudio Nieto
Jueves 19 de marzo
Panamá Oeste vs Bocas del Toro - Calvin Byron
Coclé vs Chiriquí - Kenny Serracín
Panamá Este vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses
Darién vs Los Santos - Roberto Hernández
Colón vs Veraguas - Omar Torrijos
Panamá Metro vs Herrera - Claudio Nieto
Viernes 20 de marzo
Chiriquí vs Bocas del Toro - Calvin Byron
Herrera vs Los Santos - Roberto Hernández
Veraguas vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses
Sábado 21 de marzo
Coclé vs Darién - Metetí
Panamá Metro vs Colón - Roberto Mariano Bula
Panamá Oeste vs Panamá Este - Rod Carew
Domingo 22 de marzo
Coclé vs Panamá Metro - Rod Carew
Colón vs Panamá Oeste - Mariano Rivera
Panamá Este vs Darién - Metetí
Occidente vs Bocas del Toro - Calvin Byron
Herrera vs Chiriquí - Kenny Serracín
Los Santos vs Veraguas - Omar Torrijos
Lunes 23 de marzo
Panamá Metro vs Panamá Este - Rod Carew
Darién vs Panamá Oeste - Justino Salinas
Coclé vs Colón - Roberto Mariano Bula
Bocas del Toro vs Veraguas - Omar Torrijos
Los Santos vs Chiriquí - Kenny Serracín
Occidente vs Herrera - Claudio Nieto
Martes 24 de marzo
Panamá Este vs Colón - Roberto Mariano Bula
Panamá Oeste vs Coclé - Remón Cantera
Darién vs Panamá Metro - Rod Carew
Bocas del Toro vs Herrera - Claudio Nieto
Veraguas vs Chiriquí - Kenny Serracín
Occidente vs Los Santos - Roberto Hernández
Miércoles 25 de marzo
Panamá Este vs Coclé - Remón Cantera
Panamá Oeste vs Panamá Metro - Rod Carew
Darién vs Colón - Roberto Mariano Bula
Bocas del Toro vs Los Santos - Roberto Hernández
Chiriquí vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses
Herrera vs Veraguas - Omar Torrijos
Viernes 27 de marzo
Darién vs Coclé - Remón Cantera
Colón vs Panamá Metro - Rod Carew
Panamá Este vs Panamá Oeste - Mariano Rivera
Los Santos vs Herrera - Claudio Nieto
Bocas del Toro vs Chiriquí - Kenny Serracín
Occidente vs Veraguas - Omar Torrijos
Sábado 28 de marzo
Panamá Metro vs Coclé - Remón Cantera
Panamá Oeste vs Colón - Roberto Mariano Bula
Darién vs Panamá Este - Rod Carew
Bocas del Toro vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses
Chiriquí vs Herrera - Claudio Nieto
Veraguas vs Los Santos - Roberto Hernández
Domingo 29 de marzo
Colón vs Coclé - Remón Cantera
Panamá Oeste vs Darién - Metetí
Panamá Este vs Panamá Metro - Rod Carew
Veraguas vs Bocas del Toro - Calvin Byron
Chiriquí vs Los Santos - Roberto Hernández
Herrera vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses
Lunes 30 de marzo
Coclé vs Panamá Oeste - Mariano Rivera
Colón vs Panamá Este - Rod Carew
Panamá Metro vs Darién - Metetí
Herrera vs Bocas del Toro - Calvin Byron
Chiriquí vs Veraguas - Omar Torrijos
Los Santos vs Occidente - Glorias Deportivas Baruenses
Martes 31 de marzo
Coclé vs Panamá Este - Rod Carew
Colón vs Darién - Metetí
Panamá Metro vs Panamá Oeste - Mariano Rivera
Los Santos vs Bocas del Toro - Calvin Byron
Occidente vs Chiriquí - Kenny Serracín
Veraguas vs Herrera - Claudio Nieto