Federación Colombiana de Fútbol pide a Fiscalía investigar las amenazas contra Campaz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El futbolista recibió amenazas tras fallar una clara ocasión en la prórroga ante Suiza, acción que precedió a la eliminación de Colombia en el Mundial 2026.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) pidió este viernes a la Fiscalía que investigue las amenazas en contra del futbolista Jáminton Campaz, blanco de críticas y amenazas tras fallar un gol en los minutos finales de la prórroga del partido con Suiza en el que los cafeteros perdieron la posibilidad de avanzar a cuartos de final del Mundial.

La FCF publicó un comunicado en el que rechazó “de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad” del futbolista de 26 años, después del partido entre las selecciones de Colombia y Suiza disputado en Vancouver (Canadá) el pasado martes.

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“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol expresa su total solidaridad y respaldo a Jaminton Campaz, a su familia, a todos los jugadores de la Selección Colombia y a la delegación en general. Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos”, detalló la FCF.

La Federación reiteró que los jugadores que integran las selecciones nacionales asumen el reto “con disciplina, compromiso, profesionalismo y un profundo amor por el país”, por lo que ninguno “debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo”.

Colombia disputó el martes el pase a cuartos de final del Mundial contra Suiza, partido que terminó 0-0 en el tiempo reglamentario. En la prórroga, Campaz mandó desviado un balón que habría podido ser el gol de la victoria en el minuto 114.

Luego, en la definición por penaltis, Colombia perdió 4-3, lo que apagó la ilusión de los hinchas colombianos que se encontraban en el estadio BC Place de Vancouver y de los millones de hinchas colombianos que siguieron el partido en el país.

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Tras la eliminación, han abundado en redes sociales las críticas al equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, incluso con amenazas a Campaz, que marcó el tercer gol en la victoria por 3-1 de Colombia ante Uzbekistán en su debut en el Mundial.

“Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país”, dijo Campaz en su cuenta de Instagram.

A raíz de las críticas y amenazas recibidas Campaz, jugador del club argentino Rosario Central, no regresó a Colombia luego del Mundial para preservar su integridad y la de su familia.

La situación de Campaz hace recordar la tragedia de Andrés Escobar, el zaguero central que fue asesinado en Medellín el 2 de julio de 1994, cuando tenía 27 años, diez días después de marcar un gol en el propio arco colombiano ante la selección de Estados Unidos en el Mundial de ese año.

“El fútbol debe ser un espacio de unión, respeto y esperanza, nunca un escenario para el odio, la intimidación o la violencia. Por ello, la Federación hace un llamado a todos los colombianos para que las diferencias propias de la competencia deportiva jamás se traduzcan en amenazas o agresiones contra quienes dedican su vida a representar al país”, añadió la FCF en el comunicado.