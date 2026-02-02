Panamá, 02 de febrero del 2026

    Béisbol

    Federales de Chiriquí debutan en la Serie del Caribe Jalisco 2026

    La novena de José Mayorga enfrentarán a los Charros de Jalisco, en el estadio Panamericano de Zapopan, desde las 8:00 p.m.

    Humberto Cornejo
    Johan Camargo felicita a un compañero durante un partido de la Serie del Caribe 2024. Cortesía/Probeis

    Los Federales de Chiriquí iniciarán su participación en la Serie del Caribe Jalisco 2026, confrontando al anfitrión México Rojo (Charros de Jalisco), en el estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco, desde las 8:00 p.m. (hora de Panamá).

    El torneo —que se disputa del 1 al 7 de febrero— reúne a los campeones de las principales ligas caribeñas, como Puerto Rico, República Dominicana y México, en un formato todos contra todos en la fase regular, y busca coronar al mejor equipo del Caribe y sus invitados.

    Panamá regresa a la Serie del Caribe con aspiraciones altas tras sus presentaciones anteriores, tras llegar a las semifinales en Miami 2024, donde los Federales representaron con competitividad al béisbol panameño. En esta ocasión, la novena dirigida por José Mayorga cuenta con una mezcla de talento y experiencia internacional, apuntando desde el inicio a consolidarse en la tabla de clasificación.

    La nómina panameña está encabezada por nombres de peso en la escena profesional, entre ellos varios exjugadores de Grandes Ligas que aportan liderazgo y profundidad al roster, como Christian Bethancourt, Johan Camargo, Paolo Espino, Severino González y Humberto Mejía, además de una sólida rotación de lanzadores y defensores jóvenes.

    Para el debut ante los Charros de Jalisco, Mayorga ya ha anunciado la rotación abridora, que será clave para establecer el ritmo de Panamá en la justa. Los encargados de tomar el montículo en la fase regular serán Paolo Espino, Jorge García, Abdiel Saldaña y Harold Araúz.

    El formato del torneo coloca a Panamá en una serie exigente frente a rivales de gran tradición beisbolera como México, Puerto Rico y República Dominicana, con el objetivo de terminar dentro de los cuatro mejores equipos, que avanzarán a las semifinales. El debut frente al roster anfitrión representa un duro examen de fuego para los Federales, que buscarán imponer su estilo y aprovechar sus fortalezas ofensivas y de pitcheo.

    El calendario panameño en la Serie del Caribe continúa con compromisos importantes: ante México Verde (Tomateros de Culiacán) el martes 3 de febrero, frente a República Dominicana (Leones del Escogido) el miércoles 4 de febrero, y cerrando la fase regular contra Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) el jueves 5 de febrero. Todos los partidos se disputarán en el estadio Panamericano.

    En la receptoría estarán Christian Bethancourt, Erasmo Caballero y Adrián Sugastey; mientras que el cuadro interior estará conformado por Jean Arnaez, Ryan Burrowes, Johan Camargo, Austin Dennis, Abraham Rodríguez y Joshwan Wright.

    Los Federales contarán en los jardines con Luis Castillo, Pedro Catuy, José Ramos y Jhonny Santos. El cuerpo monticular estará integrado por Harold Araúz, Paolo Espino, Steven Fuentes, Jorge García, Miguel Gómez, Severino González, Alberto Guerrero, Humberto Mejía, Abdiel Mendoza, Kevin Miranda, Abdiel Saldaña, Enrique Saldaña y Ernesto Silva.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

