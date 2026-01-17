Panamá, 17 de enero del 2026

    Béisbol

    Federales de Chiriquí definen su róster para la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara

    El equipo contará con una nómina balanceada entre experiencia y juventud, encabezada por figuras como José Ramos, Adrian Sugastey, Johan Camargo, Rubén Tejada y Christian Bethancourt.

    Guillermo Pineda G.
    José Ramos (c) celebra luego de batear un jonrón hoy, un juego de los Clasificatorios para el Clásico Mundial de Béisbol 2022 entre Brasil y Panamá en el estadio Rod Carew en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

    El director de los Federales de Chiriquí, José Mayorga, oficializó este sábado el róster de 26 peloteros con el que Panamá regresará a la Serie del Caribe. La nómina está compuesta por 13 lanzadores, tres receptores, seis jugadores de cuadro y cuatro jardineros.

    Uno de los nombres que más resalta en el grupo es el del jardinero José Ramos, quien recientemente firmó contrato de ligas menores con los Mets de Nueva York, tras no continuar en la organización de los Dodgers de Los Ángeles. Ramos llega como una de las principales cartas ofensivas del conjunto chiricano y como un bate con experiencia en el béisbol profesional organizado de Estados Unidos.

    José Mayorga fue el director de los Federales en la Serie del Caribe Miami 2024. Archivo

    En la receptoría, la atención se centra en Adrian Sugastey, quien viene de disputar 92 partidos con los Richmond Flying Squirrels, filial doble A de los San Francisco Giants. Ahí también figura Christian Bethancourt que firmó contrato de ligas menores con los Chicago Cubs para 2026.

    La veteranía del roster estará sostenida por jugadores con amplio recorrido en Grandes Ligas y en torneos internacionales. Johan Camargo y Rubén Tejada aportan experiencia, liderazgo y conocimiento en el cuadro interior.

    El cuerpo de lanzadores incluye a Harold Araúz, Paolo Espino, Steven Fuentes, Jorge García, Miguel Gómez, Severino González, Alberto Guerrero, Humberto Mejía, Abdiel Mendoza, Kevin Miranda, Abdiel Saldaña, Enrique Saldaña y Ernesto Silva.

    El roster de los Federales de Chiriquí cuenta con 13 lanzadores. Cortesía

    La Serie del Caribe 2026 se disputará del 1 al 7 de febrero en Guadalajara, Jalisco, y contará con la participación de cinco equipos.

    El debut del conjunto panameño está programado para el domingo 2 de febrero frente a una de las dos novenas mexicanas que participarán en el certamen, en un partido pautado para las 8:00 p.m. Al día siguiente, los Federales volverán a medirse ante otra escuadra local, antes de enfrentar a República Dominicana el miércoles 4 y a Puerto Rico el jueves 5 de febrero.

    El formato de competencia establece que cuatro de los cinco equipos clasificarán a las semifinales, previstas para el viernes 6 de febrero, mientras que la final se jugará el sábado 7. Panamá buscará aprovechar su regreso para la preparación al Clásico Mundial de Béisbol, donde José Mayorga será el timonel.

    Cabe resaltar que en este 2025 no se jugó la liga Probeis y que Panamá será representado en la Serie de las Américas por otra selección y que llevará el nombre de Águilas Metropolitanas.

