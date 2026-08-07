Federales de Chiriquí viajan a México con la ilusión de conquistar la Serie del Caribe Kids 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los Federales de Chiriquí, representantes de Panamá en la III Serie del Caribe Kids 2026, participaron en un recorrido especial por las instalaciones de Copa Airlines antes de emprender su viaje internacional.

La competencia, de categoría sub-12, se disputará del 10 al 16 de agosto en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta, en Tepic, Nayarit, México, donde Panamá buscará mejorar sus actuaciones anteriores, luego de finalizar cuarto en 2024 y tercero en 2025.

David Salayandía, presidente de la Comisión de Categorías Menores de Probeis Kids y vicepresidente de Probeis, destacó la preparación del equipo, que viajará este fin de semana en dos grupos y debutará el próximo lunes ante República Dominicana, bicampeón del torneo.

“Tenemos un buen equipo, con buena defensa, buen pitcheo y un bateo oportuno”, señaló Salayandía, quien explicó que los peloteros han trabajado durante los últimos días bajo las órdenes del mánager Eddie Serrano y un cuerpo técnico conformado para afrontar este reto internacional.

La novena panameña estará acompañada por refuerzos de diferentes provincias y se medirá a los equipos de República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y México. Además, los Tomateros de Culiacán y Jaguares de Nayarit serán los dos representantes del país sede.

Los peloteros conocieron sobre las distintas facetas de la empresa panameña. Foto: Carlos Vidal-Endara

Los jugadores Noah Araúz y Thiago Serracín mostraron confianza previo al torneo. Araúz resaltó que el equipo llega fortalecido en pitcheo, bateo y defensa, mientras que Serracín aseguró que el grupo está preparado mental y físicamente para competir.

Por su parte, Marco Ocando, gerente de Marketing de Copa Airlines, reafirmó el compromiso de la empresa con el desarrollo del deporte desde las categorías menores y motivó a los jóvenes peloteros a representar al país con orgullo.

Con la meta de alcanzar la final y conquistar el campeonato, los Federales de Chiriquí asumirán un nuevo desafío internacional al llevar la bandera de Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026.

Cantidad de panameños movilizados durante el Mund

ial 2026

Durante la actividad, Ocando compartió que, para el Mundial 2026, la aerolínea movilizó a más de 20 mil panameños que viajaron para acompañar a la selección nacional, mediante vuelos directos hacia las sedes de los partidos y conexiones hacia ciudades cercanas.

Más de 20 mil panameños viajaron con Copa Airlines para seguir a la selección nacional durante el Mundial 2026, según estimó la aerolínea. La compañía reforzó rutas directas a ciudades como Toronto y Nueva York, además de facilitar conexiones hacia sedes cercanas, reflejando el… pic.twitter.com/roYrMAMHGC — La Prensa Panamá (@prensacom) August 8, 2026