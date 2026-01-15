Panamá, 15 de enero del 2026

    Béisbol

    Federales y Águilas representarán a Panamá en el béisbol regional

    Los chiricanos vuelven a la Serie del Caribe, mientras que los metropolitanos defenderán su título en la Serie Latinoamericana.

    Humberto Cornejo
    Federales y Águilas representarán a Panamá en el béisbol regional
    Rubén Rivera (i) y José Mayorga en su presentación como directores de los equipos panameños. Foto: Cortesía/Probeis

    Probeis reveló oficialmente que los Federales de Chiriquí representarán a Panamá en la Serie del Caribe 2026, mientras que las Águilas Metropolitanas serán las encargadas de disputar la Serie Latinoamericana.

    La Serie del Caribe se celebrará del 1 al 7 de febrero en Guadalajara, México, y Panamá regresará a este certamen después de un año de ausencia.

    El equipo nacional estará encabezado por José Mayorga, actual técnico de la selección de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol, quien liderará a los Federales de Chiriquí, el equipo que representará a Panamá en este evento. El debut panameño será el 2 de febrero frente a México, anfitrión del torneo, en un partido programado para las 8:00 p.m.

    La novena de Chiriquí iniciará sus entrenamientos el viernes 16 de enero en el estadio Rod Carew, en la ciudad de Panamá, a partir de las 9:00 a.m. El equipo trabajará con miras a alcanzar su mejor nivel para competir en este torneo de alto calibre.

    Mientras tanto, las Águilas Metropolitanas representarán a Panamá en la Serie Latinoamericana, que se llevará a cabo del 6 al 13 de febrero en Venezuela. El equipo, que llega como defensor del título, será dirigido por el exgrandes ligas Rubén Rivera.

    Las Águilas se prepararán para la competencia con entrenamientos a partir del 21 de enero en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera. Su primer encuentro será el 5 de febrero, enfrentando a Venezuela a las 6:00 p.m.

    La Serie Latinoamericana contará con la participación de equipos de Nicaragua, Colombia, Argentina, Cuba, Curazao, Venezuela y Panamá, consolidándose como una de las competencias más importantes del calendario invernal de la región.

    Con estos dos equipos listos para representar a Panamá, se inicia un mes de febrero con grandes expectativas para el béisbol panameño, que buscará destacar en el ámbito internacional.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


