    Federer vuelve a las canchas con victoria en Australia

    Roger Federer regresó a la Rod Laver Arena, desató la nostalgia en Melbourne y volvió a ser protagonista en el Abierto de Australia, dentro y fuera de la cancha.

    Jaime Heilbron

    Este viernes se vivió un momento inédito en la Arena Rod Laver del Melbourne Park, hogar del Abierto de Australia: el regreso de Roger Federer, una leyenda viviente del tenis. Federer no pisaba esa cancha desde el 30 de enero de 2020, cuando cayó en las semifinales de ese torneo ante Novak Djokovic.

    Federer, retirado del circuito profesional desde septiembre de 2022, cuando disputó su último partido en la Copa Laver junto a su eterno rival Rafael Nadal en la modalidad de dobles, volvió a la pista para disputar un ‘tiebreak’ de práctica. El suizo enfrentó al noruego Casper Ruud, actual número 13 del ranking mundial, y lo derrotó por 7-2.

    La presencia del “Maestro” en Melbourne fue todo un acontecimiento. No solo llenó la cancha de fanáticos deseosos de volver a verlo deslizarse sobre el cemento australiano, sino que también atrajo la atención de otros tenistas, entre ellos Djokovic, hoy número cuatro del mundo.

    Durante su visita, Federer también dialogó con los medios sobre la nueva era del tenis masculino, marcada por la creciente rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Además, destacó el hito que busca el español en este certamen: convertirse en el noveno hombre en ganar los cuatro Grand Slam, algo que, de conseguirlo, lo convertiría también en el más joven en lograrlo.

    En agosto de este año, Federer será inducido al Salón de la Fama del Tenis Internacional en el International Tennis Hall of Fame, en Newport, Rhode Island. Por ello, se espera su presencia en los cuatro torneos de Grand Slam, donde será homenajeado por autoridades, jugadores y fanáticos, celebrando una carrera que marcó una era en el deporte.

