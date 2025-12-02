Felipe Baloy anuncia convocados para el Torneo Sub-19 de UNCAF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció, por medio de un comunicado, a los jugadores elegidos por el director técnico Felipe Baloy para disputar el Torneo Sub-19 Uncaf FIFA Forward. El certamen se celebrará en la ciudad de Panamá del 5 al 11 de diciembre, y la selección debutará este viernes a las 3:00 p.m. contra Cuba en COS Sports Plaza.

El campeonato regional será albergado por dos sedes. Yappy Park, en Paseo del Norte, será el anfitrión de un grupo, mientras que COS Sports Plaza será el hogar del otro.

Entre los escogidos por Baloy destaca la presencia de Abraham Altamirano, la joya del Club Atlético Independiente, quien se perdió la Copa del Mundo Sub-17 por lesión; y Estevis López, quien actualmente milita en las divisiones inferiores del Club Atlético River Plate argentino en condición de préstamo.

Los elegidos de Baloy

PORTEROS

Alberto Ruiz Tauro FC

Luis Lazo UMECIT FC

DEFENSAS

Josimar Palacios Sporting SM

Yassir Gordon Tauro FC

Oliver Campos Alianza FC

Joseph Hidalgo Alianza FC

Joseph Pacheco CD Plaza Amador

VOLANTES

Klissman De Gracia Veraguas United

Kadir Álvarez Sporting SM

Ernesto Gómez CD Universitario

Edmilson González Herrera FC

Anthony Perea Tauro FC

Estevis López Academia Costa del Este

Ángel James Sporting SM

Adrián Pineda San Francisco FC

Moisés Richards Sporting SM

DELANTEROS

Mijahir Jiménez NY Red Bulls II (USA)

Josue Vergara Tauro FC

Abraham Altamirano CA Independiente

Simao Garcés San Francisco FC

Formato del torneo

El sorteo ubicó a Panamá en el Grupo A, que compartirá con Cuba, Nicaragua y Honduras. De acuerdo con el formato, los canaleros jugarán tres partidos de fase de grupos y, dependiendo de sus resultados, se definirá en qué partido jugarán el jueves 11 de diciembre, último día de competencia.

Si Panamá gana el grupo, disputará la final contra el ganador del Grupo B. Si queda segundo, jugará por el tercer lugar ante el segundo del otro grupo, y así sucesivamente.

La selección panameña disputará todos sus partidos en COS Sports Plaza, incluyendo una posible final. El torneo servirá como el primer paso en la preparación hacia la eliminatoria del Mundial Sub-20 de Uzbekistán 2027.

Calendario de Panamá en el torneo

Los rivales y horarios de los primeros tres partidos de Panamá ya están definidos y se jugarán así:

Panamá vs. Cuba – viernes 5 de diciembre, 3:00 p.m., COS Sports Plaza

Panamá vs. Nicaragua – domingo 7 de diciembre, 3:00 p.m., COS Sports Plaza

Panamá vs. Honduras – martes 9 de diciembre, 3:00 p.m., COS Sports Plaza