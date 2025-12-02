Panamá, 02 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TORNEO UNCAF

    Felipe Baloy anuncia convocados para el Torneo Sub-19 de UNCAF

    Jaime Heilbron
    Felipe Baloy anuncia convocados para el Torneo Sub-19 de UNCAF
    Felipe Baloy dirigirá a Panamá en el torneo Uncaf. Cortesía.

    La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció, por medio de un comunicado, a los jugadores elegidos por el director técnico Felipe Baloy para disputar el Torneo Sub-19 Uncaf FIFA Forward. El certamen se celebrará en la ciudad de Panamá del 5 al 11 de diciembre, y la selección debutará este viernes a las 3:00 p.m. contra Cuba en COS Sports Plaza.

    +info

    Minuto a minuto: Barcelona vs. Atlético Madrid en vivo desde el Camp NouCopa del Rey: Panameño Martín Krug es convocado para partido del Levante en MurciaKroos: ‘El Madrid tiene plantilla para ganar todo y debe buscar una manera de hacerlo’Saed Díaz volverá a vestir la camiseta del Tauro FC tras sus 7 goles en el Clausura 2025

    El campeonato regional será albergado por dos sedes. Yappy Park, en Paseo del Norte, será el anfitrión de un grupo, mientras que COS Sports Plaza será el hogar del otro.

    Entre los escogidos por Baloy destaca la presencia de Abraham Altamirano, la joya del Club Atlético Independiente, quien se perdió la Copa del Mundo Sub-17 por lesión; y Estevis López, quien actualmente milita en las divisiones inferiores del Club Atlético River Plate argentino en condición de préstamo.

    Los elegidos de Baloy

    PORTEROS

    Alberto Ruiz Tauro FC

    Luis Lazo UMECIT FC

    DEFENSAS

    Josimar Palacios Sporting SM

    Yassir Gordon Tauro FC

    Oliver Campos Alianza FC

    Joseph Hidalgo Alianza FC

    Joseph Pacheco CD Plaza Amador

    VOLANTES

    Klissman De Gracia Veraguas United

    Kadir Álvarez Sporting SM

    Ernesto Gómez CD Universitario

    Edmilson González Herrera FC

    Anthony Perea Tauro FC

    Estevis López Academia Costa del Este

    Ángel James Sporting SM

    Adrián Pineda San Francisco FC

    Moisés Richards Sporting SM

    DELANTEROS

    Mijahir Jiménez NY Red Bulls II (USA)

    Josue Vergara Tauro FC

    Abraham Altamirano CA Independiente

    Simao Garcés San Francisco FC

    Formato del torneo

    El sorteo ubicó a Panamá en el Grupo A, que compartirá con Cuba, Nicaragua y Honduras. De acuerdo con el formato, los canaleros jugarán tres partidos de fase de grupos y, dependiendo de sus resultados, se definirá en qué partido jugarán el jueves 11 de diciembre, último día de competencia.

    Si Panamá gana el grupo, disputará la final contra el ganador del Grupo B. Si queda segundo, jugará por el tercer lugar ante el segundo del otro grupo, y así sucesivamente.

    La selección panameña disputará todos sus partidos en COS Sports Plaza, incluyendo una posible final. El torneo servirá como el primer paso en la preparación hacia la eliminatoria del Mundial Sub-20 de Uzbekistán 2027.

    Calendario de Panamá en el torneo

    Los rivales y horarios de los primeros tres partidos de Panamá ya están definidos y se jugarán así:

    • Panamá vs. Cuba – viernes 5 de diciembre, 3:00 p.m., COS Sports Plaza

    • Panamá vs. Nicaragua – domingo 7 de diciembre, 3:00 p.m., COS Sports Plaza

    • Panamá vs. Honduras – martes 9 de diciembre, 3:00 p.m., COS Sports Plaza

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El aeropuerto fronterizo en Venezuela que colapsa en medio de la crisis Maduro–Trump. Leer más
    • Vuelos entre Panamá y Venezuela operan con normalidad mientras aviadores de Colombia advierten sobre riesgos. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • Las rutas del poder: así se mueve el nieto de Raúl Castro en Panamá. Leer más
    • Nueva abogada asociada.. Leer más
    • MEF aclara que la Universidad de Panamá debe gestionar sus fondos para el bono. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más