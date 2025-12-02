Felipe Baloy anuncia convocados para el Torneo Sub-19 de UNCAF

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció, por medio de un comunicado, a los jugadores elegidos por el director técnico Felipe Baloy para disputar el Torneo Sub-19 Uncaf FIFA Forward. El certamen se celebrará en la ciudad de Panamá del 5 al 11 de diciembre, y la selección debutará este viernes a las 3:00 p.m. contra Cuba en COS Sports Plaza.
El campeonato regional será albergado por dos sedes. Yappy Park, en Paseo del Norte, será el anfitrión de un grupo, mientras que COS Sports Plaza será el hogar del otro.
Entre los escogidos por Baloy destaca la presencia de Abraham Altamirano, la joya del Club Atlético Independiente, quien se perdió la Copa del Mundo Sub-17 por lesión; y Estevis López, quien actualmente milita en las divisiones inferiores del Club Atlético River Plate argentino en condición de préstamo.
Los elegidos de Baloy
PORTEROS
Alberto Ruiz Tauro FC
Luis Lazo UMECIT FC
DEFENSAS
Josimar Palacios Sporting SM
Yassir Gordon Tauro FC
Oliver Campos Alianza FC
Joseph Hidalgo Alianza FC
Joseph Pacheco CD Plaza Amador
VOLANTES
Klissman De Gracia Veraguas United
Kadir Álvarez Sporting SM
Ernesto Gómez CD Universitario
Edmilson González Herrera FC
Anthony Perea Tauro FC
Estevis López Academia Costa del Este
Ángel James Sporting SM
Adrián Pineda San Francisco FC
Moisés Richards Sporting SM
DELANTEROS
Mijahir Jiménez NY Red Bulls II (USA)
Josue Vergara Tauro FC
Abraham Altamirano CA Independiente
Simao Garcés San Francisco FC
Formato del torneo
El sorteo ubicó a Panamá en el Grupo A, que compartirá con Cuba, Nicaragua y Honduras. De acuerdo con el formato, los canaleros jugarán tres partidos de fase de grupos y, dependiendo de sus resultados, se definirá en qué partido jugarán el jueves 11 de diciembre, último día de competencia.
Si Panamá gana el grupo, disputará la final contra el ganador del Grupo B. Si queda segundo, jugará por el tercer lugar ante el segundo del otro grupo, y así sucesivamente.
La selección panameña disputará todos sus partidos en COS Sports Plaza, incluyendo una posible final. El torneo servirá como el primer paso en la preparación hacia la eliminatoria del Mundial Sub-20 de Uzbekistán 2027.
Calendario de Panamá en el torneo
Los rivales y horarios de los primeros tres partidos de Panamá ya están definidos y se jugarán así:
Panamá vs. Cuba – viernes 5 de diciembre, 3:00 p.m., COS Sports Plaza
Panamá vs. Nicaragua – domingo 7 de diciembre, 3:00 p.m., COS Sports Plaza
Panamá vs. Honduras – martes 9 de diciembre, 3:00 p.m., COS Sports Plaza