Felipe Baloy anunció la convocatoria para el torneo Canteras de América

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El entrenador convocó a 23 jugadores que se enfrentarán a sus similares de Paraguay, Alianza Lima y Peñarol.

El entrenador Felipe Baloy dio a conocer la lista de 23 jugadores que viajarán este jueves 14 de mayo rumbo a territorio argentino para participar en la quinta edición del Torneo Internacional Canteras de América, que se realizará del 17 al 22 de mayo en Rosario, Argentina.

Este certamen forma parte de la preparación del equipo de cara a la Copa Mundial Sub-17 Catar 2026.

El torneo reunirá a 12 equipos divididos en tres grupos, y Panamá quedó ubicado en el Grupo C junto a la selección Sub-17 de Paraguay y los clubes Alianza Lima, de Perú, y Peñarol, de Uruguay.

¡TORNEO EN ARGENTINA 🇦🇷!



Como parte de su preparación mundialista, la selección masculina #PanamáSub17 🇵🇦 viajará ✈️ a Rosario, Argentina 🇦🇷 para disputar el Torneo Internacional Canteras de América, del 17 al 22 de mayo.



Los detalles ➡️ https://t.co/tZI774P8V2 pic.twitter.com/3sS2fBNnCg — FEPAFUT (@fepafut) May 8, 2026

La fase de grupos se desarrollará entre el 17 y el 19 de mayo en el Complejo Polideportivo Jorge B. Griffa, sede del club Newell’s Old Boys. Los mejores de cada grupo y el mejor segundo puesto avanzarán a semifinales, mientras que la gran final por la Copa de Oro se disputará el 22 de mayo.

Esta será la segunda participación de Panamá en el Torneo Internacional Canteras de América, luego de haber alcanzado el subcampeonato en la edición de 2023.

Entre los convocados por Baloy están Adamir Aparicio, Luis López, Arian Reyes, Alberto Adams, Gian Carlos Alemán, Renso Reyes, Neir Marrugo, Stephen Domínguez, Ian Luca Centella, Gabriel Quiroz, Lucas Norte, Lucio Ceballos, Ali Farhat, Joseph Choy, Alexander Tull, Moisés Cabezas, Joel Sánchez, Joseph López, Oliver Pinzón, Cristian Morán, Jorshua Gómez, Thiago Chalmers y Joshua Payton.

¡LOS CONVOCADOS 📋!



Aqui los convocados por el DT @pinbaloy23 de la selección masculina #PanamáSub17 🇵🇦 para el Torneo Internacional Canteras de América en Rosario, Argentina 🇦🇷.



Los detalles ➡️ https://t.co/mYJkCKPYnm pic.twitter.com/p6g6PBA32F — FEPAFUT (@fepafut) May 13, 2026

El debut de Panamá será el domingo 17 de mayo frente a Alianza Lima, seguido del partido contra Peñarol el lunes 18 de mayo y cerrando la fase de grupos frente a Paraguay el martes 19 de mayo.