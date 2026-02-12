Felipe Baloy, de ser mundialista como jugador a clasificar a Panamá como entrenador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exdefensor sigue agrandando su legado en el fútbol panameño al convertirse en el primer panameño en clasificar a una Copa del Mundo tanto como jugador como entrenador.

Felipe Baloy sigue agrandando su legado en el fútbol panameño. El histórico excapitán de la selección escribió un nuevo capítulo dorado, al convertirse en el primer panameño en clasificar a una Copa del Mundo tanto como jugador en Rusia 2018 y ahora como entrenador de una selección.

Baloy, actual director técnico de la Selección Sub-17, logró la quinta clasificación mundialista de esta categoría en la Concacaf, disputada en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Esta edición será en Catar, y se jugará en noviembre.

La Rojita selló su clasificación de manera invicta y con paso arrollador. El conjunto dirigido por Baloy ganó sus tres compromisos del torneo clasificatorio con autoridad, al superar 6-1 a Dominica, 6-0 a Anguila y 4-1 a Nicaragua.

Baloy, leyenda del balompié istmeño, continúa ahora construyendo su historia en los banquillos. Antes de este logro con la Sub-17, ya había saboreado el éxito como entrenador al conquistar un título con el Tauro FC en el Torneo Apertura 2024 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). También es recordado por anotar el primer tanto de La Roja en una Copa del Mundo, en la derrota 6-1 ante Inglaterra.

“Esperemos que esto pueda seguir así, que ellos sigan trabajando, sigan creciendo. Esperamos que también tengamos el apoyo de los clubes, que es importante, y que puedan apoyar en la preparación de estos chicos y que les den la oportunidad de poder competir”, expresó Baloy, quien jugó en países como Colombia, Brasil y México.

“Nosotros tenemos muchas cosas para trabajar con esta selección, vamos a trabajar para llegar a Catar con toda la disposición de competir y no solamente participar”.

En su carrera como atleta, Baloy llegó a vestir los colores de instituciones como Envigado, Independiente Medellín, Clube Atlético Paranaense, Gremio, Monterrey, Santos Laguna, Monarcas Morelia, Atlas, Rionegro Águilas y Municipal. En el plano local jugó para Euro Kickers, Sporting 89 y Tauro.