Estos son los 22 convocados de la Sub-17 de Baloy para el Torneo del Sol 2026 en Toluca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director técnico Felipe Baloy oficializó la lista de 22 jugadores convocados de la Selección Sub-17 de Panamá para disputar el Torneo del Sol 2026 en Toluca, México

La Selección Sub-17 de Panamá ya tiene definida su convocatoria para el Torneo del Sol 2026, competencia internacional que se celebrará del 12 al 17 de enero en Toluca, México.

El entrenador Felipe Baloy eligió a un grupo de 22 futbolistas que viajarán este sábado 10 de enero con el objetivo de sumar rodaje competitivo y afinar detalles de cara al Clasificatorio Sub-17 de Concacaf, a disputarse en febrero en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El elenco juvenil cumplirá este viernes 9 y sábado 10 de enero con sus dos últimos entrenamientos en territorio nacional, antes de emprender el viaje en horas de la tarde hacia suelo mexicano. Panamá debutará en el Torneo del Sol este lunes 12 de enero, dentro del grupo B, y tendrá acción consecutiva también el martes 13 y miércoles 14 en la fase regular.

El Torneo del Sol está reservado para jugadores nacidos en 2007 y menores, y se desarrollará en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol.

En esta edición, el certamen contará con la participación de la Selección Sub-17 de México, la Selección Sub-17 de Guatemala, selecciones regionales mexicanas y equipos destacados de la Liga TDP, convirtiéndose en un escenario de alto nivel para el desarrollo juvenil.

El formato de competencia establece que los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, programados para el jueves 15 de enero. Las semifinales se disputarán el viernes 16 y la gran final se jugará el sábado 17, día en que se conocerá al campeón del Torneo del Sol 2026.

Para Panamá, este torneo representa una etapa clave dentro de su planificación competitiva, tomando en cuenta que en febrero será anfitrión del Grupo B del Clasificatorio Sub-17 de Concacaf, junto a Nicaragua, Dominica, Anguila y Guadalupe, con un solo boleto en disputa para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

La Sub-17 panameña ya sabe lo que es competir en Toluca, luego de haber alcanzado los cuartos de final en la edición anterior del torneo.

Convocados

Porteros: Adamir Aparicio (CD Plaza Amador) e Isaías Abuabara (Celta de Vigo, ESP)

Defensas:Emanuel Edwards (CA Independiente), Renso Reyes (CA Independiente), Johan Andrade (CD Plaza Amador), Arian Reyes (Indy Eleven Pro Academy, USA), Josmil Alderete (Tauro FC), Cristian Ibarra (CD Plaza Amador), Ian Lucca Centella (Tauro FC) y Abdiel Gordón (Bocas FC)

Volantes: Jossimar Insturain (Tauro FC), Lucas Norte (CD Plaza Amador), Pablo Arosemena (Ourense CF, ESP), Alfredo Maduro (Academia Costa del Este), Lucio Ceballos (Sporting SM), Estevis López (Veraguas United), Oliver Pinzón (CD Universitario), Joseph Choy (Academia Costa del Este), Eric Ramos (CD Plaza Amador) y Gabriel Quiroz (Tauro FC)

Delanteros: Andrés Castillo (CA Independiente) y Ronaldo Matos (Sporting SM).