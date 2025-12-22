Felipe Baloy dirigirá a Panamá en su segundo camino al Mundial juvenil en Catar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció este lunes la contratación de Felipe Baloy como nuevo entrenador de la Selección Sub-17 Masculina de Panamá, una designación que marca el inicio de un nuevo ciclo con el objetivo claro de clasificar a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Baloy asumirá el cargo con un reto inmediato y de alto impacto: guiar al combinado juvenil panameño en el Clasificatorio Masculino Sub-17 de CONCACAF 2026, torneo que se disputará del 3 al 12 de febrero en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El sorteo oficial realizado por Concacaf ubicó a Panamá Sub-17 en el grupo B, junto a las selecciones juveniles de Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica. El debut del conjunto nacional está programado para el jueves 5 de febrero, cuando enfrente a Dominica en el Rommel Fernández, en el inicio de un camino que definirá su presencia en la cita mundialista.

Baloy llega al cargo tras una etapa reciente al frente de la Selección Sub-19 de Panamá, proceso en el que acumuló resultados relevantes a nivel regional.

Con la Sub-19, Baloy conquistó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 y alcanzó el subcampeonato del Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward Panamá 2025.

En ambos certámenes, el equipo panameño terminó invicto en tiempo reglamentario y definió sus finales en tandas de penales.

Panamá viene de decir presente en la pasada Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, disputada en Doha del 5 al 11 de noviembre, certamen en el que el combinado nacional finalizó en la posición 45 en el primer Mundial ampliado a 48 selecciones. Baloy tomará el relevo en el cargo que ocupó Leonardo Pipino hasta el pasado mes de noviembre.

Antes de sus experiencias a selecciones juveniles, Baloy fue asistente técnico de Julio César Dely Valdés para el Tauro FC en el Apertura 2021 y entrenador principal desde julio de 2023 hasta febrero de 2025.

Felipe Baloy celebra el campeonato 17 del Tauro FC junto a su cuerpo técnico. Archivo

En ese periodo dirigió 63 encuentros, con balance de 28 victorias, 18 empates y 17 derrotas, 85 goles a favor y 62 en contra, experiencia que ahora trasladará al proceso formativo de la Selección Sub-17.