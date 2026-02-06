Felipe Baloy valora el debut de Panamá Sub-17 y apunta a mejorar ante Anguila

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Después de la contundente victoria de Panamá por 6-1 sobre Dominica en el inicio del Premundial Sub-17, el técnico Felipe Baloy compartió sus impresiones sobre el partido y el enfrentamiento que se avecina contra Anguila, que se disputará el sábado 7 de febrero en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a las 8:00 p.m.

Felipe Baloy, técnico de la selección, expresó su satisfacción por el resultado, aunque reconoció que su equipo aún tiene margen de mejora, especialmente en el manejo de la ansiedad, y espera que sus jugadores estén más tranquilos.

“Contento la verdad que obviamente por el triunfo, pero como lo dije siento que el equipo en el primer tiempo estuvo un poquito ansioso. Hubo jugadas que las finalizamos muy apresuradamente donde podíamos de pronto tener un poquito más de tiempo y construirlas un poquito más”, dijo Baloy al terminar el partido.

“Esa es la ansiedad de los chicos, ellos estaban con muchas ganas de jugar. Todos están con muchas ganas de entregarse al máximo, de dar lo mejor de ellos. Nos vamos tranquilos, obviamente por el triunfo, pero hay cosas que tenemos que mejorar”, añadió.

La Rojita está en el Grupo B, junto a las selecciones juveniles de Nicaragua, Anguila y Dominica. El primer lugar del grupo obtendrá su boleto a la próxima Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA, a disputarse en Catar en el mes de noviembre de este año.

“Creo que la dinámica del primer tiempo pudo ser mucho mejor. Nosotros conocemos este equipo, conocemos este grupo y sabemos que puede dar más. Esperemos que para el próximo partido ya estén más tranquilos y puedan tener un poquito más de paciencia a la hora de trabajar las jugadas y de finalizarlas”, manifestó.

Por su parte, Thiago Chalmers, autor de un hat-trick en la victoria ante Dominica, destacó la importancia del trabajo en equipo y la confianza brindada por el cuerpo técnico en este certamen.

“Los goles es algo que es mérito de todo el equipo. Sin ellos yo no puedo hacer esto. Un sueño hecho realidad. Yo soñaba desde niño jugar aquí y estoy muy contento por eso. La verdad es que todos hemos aportado un grano de arena, todos juntos”, señaló Chalmers, quien forma parte de Plaza Amador.

“La verdad el profesor siempre ha tenido confianza en mí. Por eso yo estoy muy agradecido por él. Siempre nos dice que tenemos que creer en nosotros. Respetar al rival y creer en nosotros luchando juntos siempre”, indicó.

En cuanto a la preparación y su rendimiento personal, Alexander Tull, quien también marcó en la victoria contra Dominica, afirmó que el equipo está listo para lo que viene, destacando la intensidad y el sacrificio del grupo.

“La preparación ha sido muy buena, lo pudieron ver en el partido. Nos sacrificamos, lo dimos todo, gracias a Dios se dio el resultado. Estamos inspirados para ir a un nuevo mundial y representar a Panamá”, manifestó Tull, quien es del Club Atlético Independiente.

“Estoy muy contento por mi compañero y muy contento por mí por hacer el gol. El equipo lo tiene todo, nada más nos faltó más intensidad porque nosotros pudimos dar más”.

Con la victoria de 6-1 sobre Dominica, Panamá dio un paso importante en su camino hacia la Copa del Mundo Sub-17 Catar 2026. El equipo se enfrentará ahora a Anguila, que llega al partido tras caer 3-0 ante Nicaragua.