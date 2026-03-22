Fellipe Santos logra el tricampeonato en el Ironman 70.3 Panamá 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Bajo el sol del verano panameño, en la calzada de Amador, el brasileño Fellipe Santos se consagró como tricampeón del Ironman 70.3 Panamá 2026 este domingo, al culminar la prueba de triatlón en un tiempo de 3 horas, 48 minutos y 57 segundos. La paraguaya Susana Guillén fue la primera atleta femenina en cruzar la meta, con una marca de 4 horas, 30 minutos y 37 segundos.

La acción comenzó poco antes de las 7:00 de la mañana, con los atletas lanzándose al agua a temperaturas de 21.8 °C / 71.2 °F para la primera de las tres partes de la carrera (1.9 km), en las aguas cercanas al Canal de Panamá. Unos 1,500 atletas de más de 50 países participaron en el triatlón, considerado uno de los más importantes de Latinoamérica dentro del calendario IRONMAN.

Santos, de Curitiba, Brasil, registró tiempos de 17 minutos y 35 segundos en el segmento de natación; 2 horas, 2 minutos y 20 segundos en los 90 kilómetros de ciclismo; y 1 hora, 23 minutos y 26 segundos en el tramo final de la carrera pedestre. Por su parte, Guillén marcó 21 minutos y 31 segundos en el agua; 2 horas, 23 minutos y 2 segundos en bicicleta; y cerró con 1 hora, 37 minutos y 38 segundos corriendo.

El tricampeón brasileño promedió 44.4 kilómetros por hora en el ciclismo y comentó: “La primera vuelta fue muy rápida; la segunda me costó un poco, y en la última retomé el ritmo. El viento subió un poco en ese momento. Estoy muy contento con el trabajo realizado”.

La ganadora, Susana Guillén, se mostró emocionada luego de la carrera, afirmando que por poco no participa en la prueba. “Feliz de regresar y estar aquí. No sé, pero estuve a punto de no venir. Lo importante es rodearse de buenos amigos y personas que te empujen y te digan: ‘vamos’”, puntualizó la paraguaya.

El podio masculino lo completaron el paraguayo Andrés Arce, en el segundo lugar con un tiempo de 3:48:57, y el joven italiano Giacomo Mevio, de tan solo 21 años, en el tercer puesto con una marca de 3:56:14.

En el podio femenino también se ubicaron la colombiana Stefania Ramos, en el segundo lugar con un tiempo de 4:33:13, y Brenda Schaupp, de República Dominicana, en el tercer puesto con una marca de 4:33:19.

La peor discapacidad es la mala actitud

La jornada del domingo también dejó un récord mundial: el colombiano Alberto Carrillo rompió la marca para personas con discapacidad visual con un tiempo de 5 horas, 3 minutos y 14 segundos, superando el anterior registro por 3 minutos, junto a su guía Anuar Mata. “La sacamos del estadio, dándonos cuenta de que la peor discapacidad es la mala actitud”, fue el emotivo mensaje del colombiano, dejando una lección de voluntad y perseverancia.

El colombiano Alberto Carrillo, atleta con discapacidad visual junto a su compañero Anuar Mata luego de romper el récord mundial con marca de 05:03:14. Foto: Tomada de redes sociales.