Fellipe Santos vuelve a ganar el Ironman 70.3 Panamá

El brasileño Fellipe Santos se coronó bicampeón del Ironman 70.3 Panamá este domingo, al completar la exigente prueba en un tiempo de 4 horas y 47 segundos. La competencia, que incluyó natación, ciclismo y carrera pedestre, tuvo como escenario las aguas del Canal de Panamá, la cinta costera, la calzada de Amador y la carretera Presidente Roberto F. Chiari, desde la capital hasta Arraiján.

La competencia inició a las 6:30 de la mañana con la prueba de natación de 1.9 kilómetros. Santos salió del agua en 17 minutos y 46 segundos, apenas dos segundos por delante del panameño Petter Vega, quien lo presionó durante esta primera etapa.

Sin embargo, el brasileño consolidó su victoria en la etapa de ciclismo (90 kilómetros), registrando un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 5 segundos. Durante este tramo, Santos sacó una ventaja de 10 minutos sobre su compatriota Francisco Neto y el paraguayo Andrés Arce, dejando prácticamente sentenciada la competencia.

El brasileño revalidó el título obtenido en 2024 y ganó la edición 2025 con un tiempo de 4 horas y 47 segundos, tras 1.9 kilómetros de natación, 21 km de carrera y 90 km de ciclismo.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/a8JvqU1YsY — La Prensa Panamá (@prensacom) March 30, 2025

“Ahora ha sido una bici muy dura, no paraba de subir y subir”, comentó el bicampeón. “Fue un día espectacular, buenísimo y con el apoyo de muchos brasileños. En el pasado no había subidas, ahora me sentí más cansado y teníamos una estrategia diferente”, agregó.

La última prueba, la media maratón de 21 kilómetros, fue completada por Santos en 1 hora, 26 minutos y 32 segundos, cruzando la meta en la Calzada de Amador con la certeza del triunfo.

El podio masculino lo completaron el brasileño Francisco Neto y el argentino Martín Gallardo.

En la categoría femenina, Williana Rojas, de 42 años, se llevó los honores al finalizar la competencia en 4 horas, 47 minutos y 30 segundos. Nacida en Venezuela, pero compitiendo bajo la bandera panameña, Rojas expresó su emoción y agradecimiento tras cruzar la meta. En el podio femenino la acompañaron la argentina Micaela Bacalo y la colombiana Lina Herrera.

“Tengo el corazón lleno ya que esto lo había anhelado por tanto tiempo. Gracias a Dios por la paciencia de mi familia y porque he podido manejar la parte laboral y familiar. Es un día gratificante”, comentó Rojas.

Sobre el tramo de ciclismo, comentó: “el corredor vial no tiene árboles y el sol pega de manera inclemente pero supe mantenerme estable”.

Por su parte, el panameño Eric Anell Acosta, de 22 años de edad, destacó en la categoría masculina de 18-24 años, logrando un tiempo de 4 horas, 15 minutos y 34 segundos, con lo que se ubicó en la quinta posición general.

Para Acosta, el triunfo fue producto del trabajo fuerte, el sacrificio y la resiliencia.

“La preparación es dificil, soy estudiante, curso dos carreras y es desafiante programar todo muy bien para salir adelante”, comentó. “El puente de las América separa a los niños de los hombres”.

Su desempeño le permitió asegurar uno de los codiciados cupos al Campeonato Mundial 2025 de Ironman, que se celebrará en Marbella, España.