La liga femenina de EU y su lucha por capitalizar el impulso de otro título Mundial

El equipo de fútbol femenino de Estados Unidos es el mejor del planeta, pero la liga nacional del deporte es prácticamente desconocida.

Jugadoras, organizadores y fanáticos del deporte esperan que eso esté a punto de cambiar, en momentos en que la Liga Profesional Femenina (NWSL) busca capitalizar el triunfo del equipo nacional en la Copa del Mundo en junio.

“Estamos viendo una gran ola de la Copa del Mundo. En la NWSL han aumentado las asistencias, así que es genial verlo”, dijo Carli Lloyd, dos veces campeona mundial y olímpica, a un grupo de periodistas. Lloyd, de 37 años, habló después de jugar un partido para el equipo del club de Nueva Jersey, Sky Blue FC.

Más de media hora después del partido, las jugadores todavía estaban ocupadas firmando programas, carteles y calendarios para los cientos de jóvenes fanáticos que se alinearon para conocer a sus héroes.

“Todavía hay muchas personas que todavía no tienen idea de que hay una liga femenina de NWSL”, dijo Lloyd, quien explicó lo que podrían hacer las jugadoras para ayudar a cambiar eso. “Cambiando la vida de las personas. Cruzando el límite. Firmando autógrafos, tomando selfies. Un niño ve eso. 'Wow, me tomé una selfie con Carli. Quiero volver'. De eso se trata realmente”, añadió.

Un grupo de de 5 mil espectadores llenó el estadio Yurcak Field la semana pasada para el primer partido del Sky Blue FC de Lloyd desde que regresó de la Copa del Mundo en Francia.

Los anfitriones perdieron 1-0 ante Washington Spirit.La misma noche en Seattle, Portland Thorns derrotó a Houston Dash 5-0 frente a una multitud de más de 22 mil personas, justo por debajo de la asistencia más grande jamás vista para un partido de NWSL

“A veces en la NWSL no juegas frente a grandes multitudes, así que siento que es increíble tener dos juegos consecutivos donde ha habido un gran público”, dijo la jugadora del equipo nacional, Rose Lavelle, quien juega para Washington Spirit. “Con suerte, esto continuará”, dijo.

Muchos de los espectadores con los que habló la AFP estaban viendo jugar a Sky Blue por primera vez, destacando el creciente interés en el juego femenino luego de la exitosa defensa del equipo nacional en la Copa Mundial.

Además de sus títulos de 2019 y 2015, el equipo de Estados Unidos también triunfó en 1999 y en el campeonato inaugural del deporte, en 1991.

El interés en el fútbol femenino estadounidense ha tendido un incremento después de cada uno de los cuatro títulos de la Copa Mundial del país antes de caer nuevamente, pero la NWSL está decidida a hacer que el entusiasmo de este año dure.

La liga sufrió un golpe a principios de este año cuando la red A&E, una emisora de larga data y accionista de NWSL, retiró repentinamente su apoyo.

Luego, en medio de la fiebre de la Copa Mundial, la principal cadena de deportes ESPN anunció que exhibirá 14 partidos de la temporada, que comenzó en abril y se extiende hasta mediados de octubre.

Uno de los partidos, Chicago Red Stars contra North Carolina Courage, atrajo un estimado de 149 mil espectadores: la mayor audiencia en tres años. Y el fabricante de cerveza Budweiser firmó un acuerdo de varios años para patrocinar la liga.

Seis años después de su formación, la NWSL ya es la liga profesional femenina más exitosa en Estados Unidos. Otras dos ligas funcionaron desde 2001 a 2003 y de 2009 a 2013 antes de disolverse.

