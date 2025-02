Fepaba deja abierta la posibilidad de contar con Donovan Mitchell

Escuchar audio noticia

¿Se imaginan a Donovan Mitchell con la selección de Panamá? Esta posibilidad la dejó abierta el presidente de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), Abdiel Blanco, al expresar que siempre intentarán hacer el llamado y que las puertas de la selección de Panamá estarán abiertas.

“En su segunda llegada hablamos con él. El sponsor de él es el mismo sponsor de nosotros, así que hay una muy buena comunicación entre las partes”, dijo Blanco durante el entrenamiento de ayer en la arena Roberto Durán.

“Evidentemente, es una situación un poco compleja. Legalmente, quien pudiese adquirir la nacionalidad era la madre, porque la abuela era panameña. Igual hay posibilidades con la presidencia de adquirir esos papeles. Sin embargo, es una puerta que está abierta”, agregó.

