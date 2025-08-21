Fermi, Titans, Eagles y Legends sellan victorias en Ludos Basketball

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El COS Sports Plaza se vistió de gala este miércoles para abrir la tercera jornada de Ludos Basketball en la categoría Sub-10 con cuatro partidazos.

Instituto Enrico Fermi derrotó a los Brader Raiders

En el primer partido de la velada, la selección del Instituto Enrico Fermi venció a los Brader Raiders por 39-17.

José De León y Juan Martín Vélez lideraron la ofensiva del Fermi con 19 y 14 puntos respectivamente. Por el lado del Brader, su líder ofensivo fue Enzo Guigno con siete unidades.

Titans del Instituto Alberto Einstein vencen a Fighting Owls de AIP en duelo de invictos

En un partido entre dos equipos con marca de 2-0, los Titans del Instituto Alberto Einstein mantuvieron su invicto ante los Fighting Owls de la Academia Interamericana. La victoria fue por 43-23.

Jonathan Pieck y Salomon Eisenman brillaron por los Titans, que se beneficiaron de un juego ofensivo balanceado con 10 puntos cada uno. Por el lado de los Fighting Owls, su mayor anotador fue Joaquín Moses con ocho puntos.

Eagles de El Colegio de Panamá superan a Lions del Colegio Real

El tercer enfrentamiento de la fecha fue entre los Eagles de El Colegio de Panamá y los Lions del Colegio Real. Los Eagles se quedaron con la victoria por 22-12.

Matías Mirones, con siete puntos, y Jorge Sanmartín, con seis, fueron los mayores anotadores de los Eagles. Por el lado de los Lions, Sancti Pinto dominó en el tabloncillo, anotando los 12 puntos del equipo.

Legends de la Academia Hebrea vencieron con lo justo a los Spartans de La Salle en el cierre de la jornada

El último partido de la jornada fue el duelo estelar de la fecha. Los Legends de la Academia Hebrea vencieron por 21-17 a los Spartans de La Salle, mermados por la ausencia de su jugador estrella, Juan Pablo Ríos, por lesión.

Nessim Bassan fue el jugador más impactante para los Legends, anotando 12 puntos y liderándolos a la victoria. Por los Spartans, destacaron Santiago Gutiérrez con ocho unidades y Jimmy Lammie con seis.

El baloncesto continúa este sábado

Este sábado vuelve la acción de Ludos en COS Sports Plaza.

A primera hora, el Brader se verá las caras con el Oxford a las 2:00 p.m.. A segunda hora, El Colegio de Panamá se enfrentará al Panamerican School a las 3:00 p.m.