Fernando Alonso sufre una lesión muscular en su espalda y no saldrá en la FP1 en Hungría

El español Fernando Alonso (Aston Martin) sufre una lesión muscular en su espalda y no saldrá en la sesión de entrenamientos de FP1 del Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría que se disputa este fin de semana.

Team Statement:

"In the days following the Belgian Grand Prix, Fernando Alonso has been managing a muscular injury in his back.



As he continues with treatment this morning, he has chosen to sit out of FP1.



Felipe Drugovich will drive in FP1 alongside Lance Stroll.



