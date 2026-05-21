Fernando Arce adelanta detalles de la convocatoria de Panamá para la Copa del Mundo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente encargado de la Federación Panameña de Fútbol, Fernando Arce, adelantó que el próximo martes 26 de mayo se realizará un evento especial con la presentación de la convocatoria de la selección para la Copa del Mundo 2026.

“Ya se acerca la lista, es una lista que maneja nada más el profesor Thomas (Christiansen). Nosotros lo que sí podemos decirle es que la federación para ese día tiene algo muy especial, algo muy bonito, muy interesante”, comentó Arce.

"Sabemos que le va a gustar a todos los fanáticos del pueblo panameño. Y esperen la lista del profesor Thomas”, agregó.

Estas declaraciones se dieron durante el lanzamiento de la “Colección Que Nos Une” de McDonald’s, que incluyó cinco vasos conmemorativos de los jugadores Alberto Quintero, Orlando Mosquera, Adalberto Carrasquilla, Andrés Andrade y Cristian Martínez.

Vasos de la Colección Que Nos Une. Foto: Humberto Cornejo

Además, Arce destacó la relevancia de la cita y dejó entrever detalles de la lista. Al ser consultado sobre la cantidad de jugadores convocados, respondió: “Algo así”, sugiriendo que podría estar conformada por 29 futbolistas.

Arce también resaltó la importancia de que La Roja tenga a disposición el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Burunga, señalando que su puesta en marcha permitirá a la selección entrenar en instalaciones de primer nivel en preparación para la Copa del Mundo.

“Estamos contentos de que el CAR, un proyecto insignia de la federación, sea usado por la selección. Sobre todo, en este momento, durante los partidos amistosos para la Copa del Mundo. Qué bonito tener un centro de alto rendimiento y que pueda empezar a ser utilizado por nuestros jugadores y por nuestro cuerpo técnico para que se preparen para una fecha tan importante”, afirmó Arce, quien mencionó las otras obras que se harán en este complejo.

“El proyecto va a continuar como tal. Ya tenemos las dos canchas naturales. Estamos terminando ya el tema del canchero, que tiene que ver con el mantenimiento. Igualmente, el próximo paso será la construcción del mini estadio. Así sucesivamente, vamos a ir poco a poco logrando tener nuestro propio centro de alto rendimiento, que va a beneficiar a todas nuestras selecciones", añadió.

Cecilio Waterman y Adalberto Carrasquilla celebra un gol de Panamá en la final de la Nations League. Archivo

La selección de Panamá inicia de manera oficial este domingo sus entrenamientos de cara a los últimos partidos amistosos previos a la Copa del Mundo 2026. Panamá se medirá a Brasil, el próximo domingo 31 de mayo, en el histórico estadio Maracaná. Luego, el miércoles 3 de junio, Panamá enfrentará a la República Dominicana, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a partir de las 7:45 p.m. El tercer compromiso de preparación será contra Bosnia y Herzegovina, el próximo sábado 6 de junio a las 2:00 p.m. en el Energizer Park, en la ciudad de St. Louis, Missouri.

Los partidos de la selección de Panamá en el Mundial 2026 iniciarán el 17 de junio contra Ghana, el 23 de junio ante Croacia y el 27 de junio ante Inglaterra.