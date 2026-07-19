Ferran Torres: ‘El gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ferran Torres, autor del tanto que selló el título mundial de España, aseguró que la conquista pertenece a todo el país.

Ferran Torres, delantero de la selección española, afirmó este domingo, tras conquistar el Mundial, que el gol que le dio el título a España “ha sido de 47 millones de personas” y no suyo, al tiempo que recordó las críticas que recibió durante el torneo y aseguró que

“Dios le da las cosas a quien más se lo merece”.

“Al final, el gol ha sido de 47 millones de personas. No ha sido mío ni de los 26 jugadores.

El destino estaba escrito y estaba hecho para que ganáramos lejos de nuestra gente”, declaró el atacante en una entrevista con ‘TVE’ desde el campo tras la final.

El tanto significó “una liberación muy grande” para Ferran, quien reconoció haber vivido momentos complicados durante la competición debido a los cuestionamientos sobre su rendimiento.

Ferran Torres celebra junto a Nico Williams después de marcar el 1-0 durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

“He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero creo que el destino está escrito.

Gracias a Dios siempre me da esa fuerza para seguir y, al final, Dios le da las cosas a quien más se lo merece”, afirmó.

El delantero español también destacó la dificultad de disputar una final frente a una selección que contaba con Lionel Messi en sus filas.

“Todas las finales son difíciles cuando tienes a Messi en el equipo contrario. Siempre entra ese nerviosismo, pero siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol y lo hemos demostrado una vez más”, señaló.

España se consagró campeona del mundo después de imponerse en la final y levantar un nuevo título mundial, en una jornada histórica para el fútbol español.