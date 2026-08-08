Ferran Torres elige al PSG y el Barcelona, abierto al traspaso, espera la oferta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El autor del gol en la final del Mundial dejaría el Barcelona tras 207 partidos, 65 goles y 23 asistencias con el club azulgrana.

El delantero Ferran Torres ha decidido fichar este verano por el PSG y el Barcelona, que está abierto al traspaso y ya conoce la voluntad firme del futbolista, espera la oferta del club francés, según han informado varios medios y han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la situación.

El atacante de Foios (Valencia), autor del gol con el que España se proclamó campeona del mundo este verano, terminaba contrato con el Barça el 30 de junio de 2027 y ha aceptado la propuesta del conjunto entrenado por Luis Enrique Martínez, quien ya apostó por él como seleccionador.

🚨🔴🔵 BREAKING: Paris Saint-Germain have agreed all terms with Ferran Torres.



Ferran informed Barcelona about his desire to join PSG project, as @marca @jijantesfc reported.



Negotiations now starting between clubs over transfer fee. Barça, not forcing Ferran to stay. pic.twitter.com/ji8632SM6K — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2026

A falta de que los clubes alcancen un acuerdo sobre el importe del traspaso, la voluntad de todas las partes es que la negociación se cierre lo antes posible -los campeones del mundo están citados para iniciar la pretemporada con el Barcelona el próximo miércoles-.

Desde que trascendieron las primeras informaciones acerca del interés del PSG, Ferran fue preguntado sobre su futuro en varias ocasiones durante el verano, pero evitó aclarar sus preferencias.

“Tengo contrato, pero en el fútbol nunca se sabe. Para quedarme, el Barça debe demostrar que me quiere. Estoy esperando a tomar la decisión correcta”, aseguró recientemente el jugador, de 26 años, en una entrevista en Estados Unidos.

Beneficiado por el declive físico de Robert Lewandowski, Ferran acabó como el delantero con más partidos disputados del curso pasado entre todas las competiciones (49, empatado con Marcus Rashford) y fue el segundo máximo goleador (21), solo superado por Lamine Yamal (24) e igualado con Raphael Dias ‘Raphinha’.

Pero pese a haber marcado 65 goles y repartido 23 asistencias en sus 207 partidos oficiales como azulgrana, el internacional español no ha logrado consolidarse como un titular indiscutible desde su llegada al Camp Nou procedente del Manchester City en el mercado de invierno del curso 2021-22. Un estatus, el de jugador importante pero no fijo, que previsiblemente iba a mantener.

En paralelo, el Barça ha fichado este verano a los extremos Anthony Gordon, de 25 años, Karim Adeyemi, de 24, y Jesse Bisiwu, de 18, hasta 2031. Todo ello, sin olvidar que el objetivo prioritario del equipo de Hansi Flick para el próximo curso es el delantero argentino Julián Álvarez, una operación compleja ante la negativa del Atlético de Madrid a negociar.

Por otra parte, el entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, es un gran valedor del futbolista valenciano, como ya demostró en su etapa como seleccionador español, y el vigente campeón europeo necesita refuerzos en la delantera tras las ventas de Gonçalo Ramos y Randal Kolo Muani, y la posible salida de Bradley Barcola.

En París, Ferran competirá por un puesto con el tridente titular formado por Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.