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    Ferran Torres ficha por cinco temporadas por el PSG, donde lucirá el dorsal 9

    El héroe de España en el Mundial 2026 llegará procedente del Barcelona.

    EFE
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    Ferran Torres ficha por cinco temporadas por el PSG, donde lucirá el dorsal 9
    El contrato firmado por el atacante con el club parisino será hasta el 2031. Foto: @psg_espanol

    El internacional español Ferran Torres, autor del gol que dio el título a la Roja en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ha fichado por cinco temporadas por el París Saint-Germain francés, equipo en el que lucirá el dorsal número 9, procedente del FC Barcelona.

    Ambos clubes hicieron oficial este sábado el acuerdo para la llegada del atacante valenciano al equipo de Luis Enrique Martínez, que en su etapa de seleccionador en 2020 le dio a Ferran Torres su primera oportunidad como internacional en un encuentro de la Liga de Naciones ante Alemania.

    Mediante un comunicado, el club catalán expresó su “agradecimiento” a Ferran “por su dedicación” durante las cinco temporadas que ha defendido la camiseta azulgrana y le ha deseado “mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera profesional”.

    El delantero valenciano, de 26 años, debía incorporarse a la pretemporada del Barça el pasado 12 de agosto, como el resto de mundialistas españoles, pero el club le dio permiso para viajar a París y cerrar fichaje por el PSG, que no ofreció detalles económicos de la operación pero que, en principio, rondaría los 50 millones de euros para el Barcelona.

    El interés del conjunto parisino, unido al hecho de que al de Foios (Valencia) le quedaba sólo un año más de contrato como azulgrana y que el club catalán debía abonar ocho millones de euros al Manchester City -donde jugó entre 2020 y 2021- si lo renovaba, abrieron un nuevo escenario en el futuro del delantero después de que este marcara el gol que le dio a España al Mundial en la final frente a Argentina (1-0).

    “Estoy muy feliz de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el PSG. Quiero agradecer al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y al entrenador Luis Enrique por darme la oportunidad de unirme a este equipo, al que espero ayudar a conquistar el mayor número de trofeos posibles”, declaró Ferran Torres tras el anuncio de su fichaje.

    De este modo, Ferran, que se formó en la cantera del Valencia y en 2020 fichó por el City, cierra una etapa de cuatro temporadas y media en el Barcelona, con el que ha marcado 65 goles en 207 partidos, pese a ser suplente habitual del polaco Robert Lewandowski en la posición de ‘9’.

    En el Barça ha ganado tres títulos de Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España, a los que hay que añadir otros dos títulos conquistados con la selección española: la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, donde fue el héroe de la final contra Argentina.

    EFE

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