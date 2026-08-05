Ferran Torres y José ‘Chema’ Caballero unen al fútbol y el béisbol en el Yankee Stadium

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El atacante español, campeón del Mundial 2026, realizó el lanzamiento ceremonial en el Yankee Stadium y compartió un momento especial con el panameño.

El Yankee Stadium fue escenario de un momento especial que unió al fútbol y al béisbol, con el español Ferran Torres y el panameño José “Chema” Caballero como protagonistas de una jornada memorable.

El delantero español, autor del gol que le dio a España el título de la Copa Mundial de Fútbol 2026, realizó este martes el primer lanzamiento ceremonial previo al partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis.

El receptor encargado de recibir la pelota fue precisamente Caballero, quien tuvo la oportunidad de compartir este momento con el campeón mundial.

Spanish footballer Ferran Torres threw out tonight's ceremonial first pitch! ⚾🌟 pic.twitter.com/hI6H7peqWo — YES Network (@YESNetwork) August 4, 2026

El encuentro entre ambos atletas dejó una imagen especial, ya que no todos los días se tiene la oportunidad de coincidir con un futbolista que acaba de convertirse en héroe de una final mundialista.

Ferran Torres fue el autor del único gol en la victoria de España por 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium, resultado que permitió a la selección española conquistar su segundo título mundial.

¡Gracias al campeón del Mundial de la FIFA, Ferran Torres, por realizar el primer lanzamiento ceremonial de esta noche! ⚽️🇪🇸@FerranTorres20 | #LosDelBronx pic.twitter.com/5mtGpsRS7P — Yankees Béisbol (@Yankees_Beisbol) August 4, 2026

El atacante español trasladó su protagonismo del terreno de juego al diamante del Bronx, donde recibió el reconocimiento de los aficionados antes del duelo de Grandes Ligas, que terminó con victoria de los Yankees por 2-0 sobre los Cardenales de San Luis.

Ferran Torres, who scored the World Cup-winning goal for Spain, will be throwing out tonight’s ceremonial first pitch at @yankeestadium 🏆



🎟️ https://t.co/GyZME1ycQ3 pic.twitter.com/FlPlNzGPkx — New York Yankees (@Yankees) August 4, 2026

Por su parte, José Chema Caballero continúa destacando como uno de los representantes panameños en las Grandes Ligas y como parte de una de las organizaciones más emblemáticas del béisbol estadounidense.