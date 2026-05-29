Fidel Escobar acepta el reto: ‘No me tengo que enojar por quien juegue’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Escobar aseguró que respaldará cualquier decisión de Thomas Christiansen de cara al amistoso frente a Brasil y la Copa Mundial.

A dos días del amistoso frente a Brasil en el estadio Maracaná y con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, Fidel Escobar dejó claro que el interés colectivo está por encima de cualquier aspiración individual.

El defensor del Deportivo Saprissa reconoció este viernes que existe una fuerte competencia por los puestos en la línea defensiva de Panamá, pero aseguró que respetará cualquier decisión que tome el entrenador Thomas Christiansen, incluso si eso significa perder la titularidad.

“La competencia es muy sana, siempre ha sido muy sana en la selección. Al final el que le toca jugar, lo va a hacer de la mejor manera. El que toma la decisión en el once es el profe y el que queda en la banca va a apoyar de la mejor manera”, manifestó el zaguero antes del entrenamiento realizado en las instalaciones del Vasco da Gama.

Escobar, de 31 años, disputa un lugar en la defensa junto a Jiovany Ramos y Edgardo Fariña para acompañar a José Córdoba y Andrés Andrade en la línea de tres centrales que habitualmente utiliza Christiansen.

La lucha por un puesto cobra especial relevancia debido a que el defensor llega después de varios meses complicados. Durante buena parte de la temporada estuvo limitado por molestias crónicas en la parte baja de la espalda, una situación que genera incertidumbre sobre cuál será su condición física para afrontar el Mundial.

Sin embargo, el experimentado futbolista dejó claro que el grupo está por encima de cualquier situación personal.

“Si me toca a mí, lo voy a hacer de la mejor manera, (de lo contrario) no me tengo que enojar por quien juegue. Él es el que decide quién juega y todos nos vamos a apoyar de la mejor manera para lo que viene”, afirmó.

Escobar, sobrino de Víctor René Mendieta, es una de las voces de mayor peso dentro del vestuario panameño, así lo reconoció el jueves Edgardo Fariña al llamarlo el comandante.

Más allá de la disputa por la titularidad, el defensor destacó la motivación que representa enfrentar a Brasil en uno de los estadios más emblemáticos del planeta.

“Para mí en lo personal me hace mucha ilusión jugar en este estadio que es muy emblemático aquí en Brasil y yo creo que lo vamos a afrontar de la mejor manera”, expresó.

El central también aseguró que el partido representa un impulso anímico para toda la selección.

“Desde que nosotros nos enteramos que íbamos a jugar contra Brasil, eso fue un extra más para nosotros. Estamos todos motivados para hacer un lindo partido y eso va a ser un extra para lo que viene”, señaló.

Panamá buscará mejorar su historial frente a la Canarinha, rival al que ha enfrentado en cinco ocasiones. El balance registra un empate y cuatro derrotas. La igualdad llegó en 2019, cuando ambas selecciones empataron 1-1 en Porto, Portugal.

De cara al encuentro del domingo, Escobar envió un mensaje de confianza a la afición panameña.

“Vamos a hacer un buen partido, tácticamente, colectivamente, estar juntos. Que nunca pierdan la fe como nunca la perdieron cuando nosotros clasificamos al Mundial”, concluyó el defensor.