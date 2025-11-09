Fidel Escobar: ‘Son dos partidos fundamentales, no hay margen de error’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Selección de Panamá inició este domingo su concentración de cara al decisivo duelo del jueves contra Guatemala, correspondiente a la quinta y penúltima fecha de la fase final rumbo al Mundial 2026.

En el primer día de entrenamiento destacó la presencia del defensor Fidel Escobar, pieza clave del Deportivo Saprissa y uno de los hombres de confianza del técnico Thomas Christiansen.

Escobar, de 30 años, atendió a los medios tras la práctica y habló con serenidad, pero con plena conciencia de lo que está en juego.

“Ya no hay que darnos permiso, son dos partidos fundamentales para nosotros”, advirtió. “Sabemos que los goles que nos han hecho han sido en contragolpes rápidos, pero estamos trabajando para corregir eso. Guatemala tiene jugadores veloces adelante, pero estamos mentalizados en lo que debemos hacer”.

El zaguero, mundialista en Rusia 2018 y figura recurrente en las alineaciones de Christiansen, se prepara para cumplir un nuevo logro personal: está a solo seis partidos de ingresar al club de los futbolistas centenarios de Panamá, liderado por Aníbal Godoy, tras superar recientemente a Gabriel Gómez.

Junto a Escobar también se presentaron al entrenamiento dominical en el CAR de Juan Díaz los experimentados Alberto Negrito Quintero, Eric Davis, así como Omar Browne, Orlando Mosquera, José Luis Rodríguez y Jovani Welch.

Sobre el comentario generalizado de que a Panamá le ha faltado actitud en los primeros cuatro juegos, Escobar fue directo: “Nosotros en cada partido corremos, queremos ganar. La gente a veces no lo ve, pero el esfuerzo está. Entiendo a la afición, entiendo su frustración, porque pagan su entrada y quieren vernos ganar. Por eso estos dos partidos son para darle esa alegría que se merecen”.

El defensor recordó además la experiencia del proceso hacia Rusia 2018, cuando Panamá consiguió su primera clasificación mundialista. “En esa eliminatoria todos estuvimos juntos, cerrados, como decía el capitán Román Torres: en la cajita de fósforos. Hay que volver a eso, a estar unidos. El plantel está muy comprometido para lo que viene”, afirmó.

Escobar también valoró el regreso de Alberto Quintero al equipo. “Me alegré mucho cuando vi su convocatoria. Está haciendo un gran torneo con Plaza Amador. Sabemos todo lo que puede aportar dentro y fuera del campo. Es un líder natural y su presencia suma muchísimo”.

Finalmente, destacó que el grupo mantiene comunicación constante pese a la distancia. “Siempre hablamos, aunque estemos en distintos clubes. Hay ansiedad, queremos que llegue el partido. Son dos juegos muy claves y depende de nosotros mismos”.

El equipo nacional entrenará este lunes 10 de noviembre en el estadio Rommel Fernández, ya que el acceso al Centro de Alto Rendimiento estará cerrado debido al tradicional desfile de carretas en la avenida José Agustín Arango, con motivo del Grito de Independencia.