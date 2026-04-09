Fidel Escobar supera lesión de espalda y se enfoca en su recuperación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El defensor panameño se recupera de una hernia en la espalda y retoma los entrenamientos.

El defensor panameño Fidel Escobar dejó atrás uno de los momentos más complejos de su carrera, al recuperarse de una hernia en la espalda que lo mantuvo fuera de las canchas desde diciembre.

El zaguero del Deportivo Saprissa y de la selección de Panamá ya trabaja en su regreso competitivo, con la mira puesta en retomar su mejor nivel y mantener vivo el sueño de disputar el Mundial 2026.

“La verdad, fue un proceso muy largo, pero al final me siento muy feliz. En lo personal, me siento muy feliz porque, después de tanto tiempo de no entrenar, de no estar con mis compañeros en el entrenamiento, en la cancha, fue un proceso muy largo”, expresó el defensor en entrevista con Teletica, al periodista Daniel Jiménez.

“Pero la verdad, me siento muy feliz. No digo que al 100%, pero ahí voy retomando ya los entrenamientos. Hoy fue uno de los entrenamientos más largos míos, pero la verdad, muy feliz. Es lo más importante para mí”, agregó.

📝 Fidel Escobar se reintegra a los entrenamientos 💜🇵🇦https://t.co/RBVvsILS8S — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) April 8, 2026

La lesión marcó un antes y un después en su trayectoria. Por primera vez, Escobar tuvo que afrontar una ausencia prolongada, muy distinta a molestias musculares menores que había superado anteriormente.

“En mi carrera, esta ha sido la lesión más larga. Ha sido la más larga porque yo he podido tener otras lesiones, un desgarro o el tobillo, pero son una semana o dos semanas, que no es tanto. Pero sí, esta ha sido la lesión más larga en mi carrera futbolística y, en lo personal, en mi vida, porque yo nunca había tenido una lesión así”, confesó.

Durante este periodo, el central destacó el respaldo de su entorno y del cuerpo médico del club, así como el impacto emocional que implicó el proceso de recuperación, en el que su familia jugó un papel determinante.

“Entonces, esa lesión de espalda fue casi tres meses, pero siempre le pedí a Dios, siempre le pedí a Dios que me sanara eso, que me ayudara. Pero la verdad también tengo que agradecer a toda la gente de Saprissa, como los fisios, readaptador, médico, siempre estuvieron ahí. También el doctor tuvo comunicación con el doctor de la selección de Panamá. En lo personal, agradecido con todo y también con mi esposa, que tuvo un proceso también que mi familia lo vivió”, mencionó Escobar, quien explicó que aún atraviesa una etapa progresiva de readaptación física, con el objetivo de alcanzar su mejor versión para el cierre de temporada.

“Mi objetivo al principio fue recuperarme de la lesión, porque fue una lesión que hace un mes atrás yo entrenaba, pero cuando terminaba de entrenar me molestaba. Y ahora yo hice un proceso de readaptación con el readaptador, hice gimnasio para fortalecer, que todavía lo sigo haciendo”, añadió.

Fidel Escobar llegó al Saprissa en 2022 y desde ese entonces ha conseguido nueve goles, doce asistencias y cuatro títulos, en 158 encuentros.

El defensor también se refirió a la posibilidad de integrar la nómina rumbo al Mundial 2026, un objetivo que asume con prudencia.

“El sueño desde niño, siempre cuando uno juega fútbol, es estar ahí en una Copa del Mundo, lo viví en el 2018, y ahora es mi segunda oportunidad en la eliminatoria, clasificamos, pero sí, mi sueño es el mismo, estar en un segundo Mundial, pero primero tengo que prepararme bien, primero tengo que prepararme bien”, mencionó.

Finalmente, Escobar reveló que sostuvo una breve conversación con el seleccionador Thomas Christiansen durante su proceso de recuperación, centrada en su estado físico y anímico.

“El mes pasado, antes de que fueran para Sudáfrica, no, solo ahí hablamos. Él me preguntó cómo iba la recuperación, cómo me sentía de la espalda, que es algo muy delicado. Hablamos lo normal, que me recupere, que es una lesión muy grave”, concluyó.