Panamá, 22 de abril del 2026

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    Copa del Mundo

    FIFA abrirá mañana otra fase de entradas para el Mundial 2026

    Este miércoles 22 de abril se abrirá una nueva fase de venta desde las 10:00 a.m. hora de Panamá (11:00 a.m. EST), con entradas disponibles por orden de compra y sin lista de espera.

    Carlos Vidal Endara
    FIFA abrirá mañana otra fase de entradas para el Mundial 2026
    La Marea Roja desde las gradas del Rommel Fernández. LP/Elysée Fernández

    Más de 5 millones de boletos han sido vendidos hasta el momento para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora, a casi 50 días del inicio del certamen, se abrirá una nueva ventana de disponibilidad de entradas para los 104 partidos del torneo.

    La venta estará activa en el sitio web oficial de la FIFA desde mañana, miércoles 22 de abril, a las 10:00 a.m. (hora de Panamá; 11:00 a.m. EST). No habrá lista de espera; los boletos se venderán por orden de compra en tiempo real, sujetos a disponibilidad.

    Así lo anunció el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado. Además, aseguró que se pondrán más entradas a disposición de los fanáticos de forma progresiva hasta la gran final del 19 de julio.

    Los boletos disponibles corresponderán a las categorías 1, 2 y 3. Se espera una alta demanda en el portal, por lo que se recomienda ingresar con anticipación.

    Al acceder, los usuarios podrán ver los partidos y categorías disponibles, seleccionar sus asientos mediante un mapa interactivo y recibirán confirmación inmediata una vez completada la compra.

    También estará disponible la opción “reservar el mejor asiento”, donde el sistema asignará automáticamente un lugar según disponibilidad.

    FIFA recordó que FIFA.com/tickets es la única plataforma oficial autorizada para la compra de entradas. Asimismo, estará habilitado el Mercado de Intercambio/Reventa dentro del mismo sitio, que permitirá a los aficionados vender sus boletos de forma segura en caso de no poder asistir.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

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