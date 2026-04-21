FIFA abrirá mañana otra fase de entradas para el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este miércoles 22 de abril se abrirá una nueva fase de venta desde las 10:00 a.m. hora de Panamá (11:00 a.m. EST), con entradas disponibles por orden de compra y sin lista de espera.

Más de 5 millones de boletos han sido vendidos hasta el momento para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora, a casi 50 días del inicio del certamen, se abrirá una nueva ventana de disponibilidad de entradas para los 104 partidos del torneo.

La venta estará activa en el sitio web oficial de la FIFA desde mañana, miércoles 22 de abril, a las 10:00 a.m. (hora de Panamá; 11:00 a.m. EST). No habrá lista de espera; los boletos se venderán por orden de compra en tiempo real, sujetos a disponibilidad.

Last-minute ticket sales phase for @FIFAWorldCup 2026 to drop on 22 April! 🤩



Tickets across all 104 matches will be made available for public purchase at 11:00 ET (17:00 CET) tomorrow on a first-come, first-served basis: — FIFA (@FIFAcom) April 21, 2026

Así lo anunció el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado. Además, aseguró que se pondrán más entradas a disposición de los fanáticos de forma progresiva hasta la gran final del 19 de julio.

Los boletos disponibles corresponderán a las categorías 1, 2 y 3. Se espera una alta demanda en el portal, por lo que se recomienda ingresar con anticipación.

Al acceder, los usuarios podrán ver los partidos y categorías disponibles, seleccionar sus asientos mediante un mapa interactivo y recibirán confirmación inmediata una vez completada la compra.

También estará disponible la opción “reservar el mejor asiento”, donde el sistema asignará automáticamente un lugar según disponibilidad.

FIFA recordó que FIFA.com/tickets es la única plataforma oficial autorizada para la compra de entradas. Asimismo, estará habilitado el Mercado de Intercambio/Reventa dentro del mismo sitio, que permitirá a los aficionados vender sus boletos de forma segura en caso de no poder asistir.