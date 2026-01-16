FIFA confirmó el campamento base de Panamá en el Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá ya conoce su campamento base para el Mundial 2026: estará en Canadá, cerca de Toronto, priorizando logística, descanso y rendimiento competitivo.

La FIFA anunció este viernes, 16 de enero, la sede del campamento base de la selección de fútbol de Panamá para la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El campamento base será el Centro de Entrenamiento de Nottawasaga, ubicado en la ciudad de New Tecumseth, Ontario, Canadá.

La selección de Panamá entrenará en el Centro de Entrenamiento de Nottawasaga. Cortesía: FEPAFUT.

La elección del campamento se realizó tomando en cuenta que Panamá disputará sus dos primeros partidos del Mundial en Toronto, en el BMO Field, debutando ante Ghana el 17 de junio. Posteriormente, el 23 de junio, los canaleros enfrentarán a Croacia, también en Toronto.

Los traslados del hotel de concentración al estadio de los primeros dos partidos en Canadá podrían demorar alrededor de una hora dependiendo de la ruta y el tráfico. Imagen tomada de Google Maps.

El hotel de concentración, el Nottawasaga Inn Resort and Conference Centre, se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros del estadio, dependiendo de la ruta seleccionada. El traslado puede tomar alrededor de una hora, sujeto a las condiciones del tráfico.

El secretario general de la Federación Panameña de Fútbol, Miguel Zúñiga, se mostró satisfecho con la decisión tomada por la FIFA.

“La opción de poder tener nuestro campamento base cerca de Toronto implica beneficios importantes para nuestra selección, sobre todo entendiendo que nuestros dos primeros juegos son en Toronto”, declaró Zúñiga.

“Primero, porque limita movimientos largos que pueden afectar la capacidad física de nuestros jugadores y segundo porque facilita toda la logística y operación alrededor de la selección. Estamos, tanto el cuerpo técnico de la selección como también la parte operativa y administrativa de la federación, contentos con que esta opción se haya concretado”, cerró.

Por su parte, el director de selecciones nacionales, Christian Núñez, resaltó que el hotel y el campo de entrenamiento estarán ubicados en el mismo complejo.

“Logísticamente era la mejor opción para Panamá y esa fue la línea que usamos en el sorteo”, afirmó Núñez.

El Nottawasaga Inn Resort and Conference Centre será el hotel de concentración de la selección de Panamá. Cortesía: FEPAFUT.

“Al tener dos partidos en Toronto eso nos garantizaba que nuestros movimientos iban a ser mínimos, ya que solamente nos vamos a mover a Nueva York en la primera ronda y eso era lo más importante. También deportivamente, de los 66 campamentos bases de FIFA solo cuatro cumplían con las condiciones que tiene ese campamento, que son la cancha y el hotel ahí mismo y eso es clave para nuestro cuerpo técnico porque tiene todo ahí mismo. Los otros tenían hotel y luego tienes que moverte a la cancha y eso es súper importante”, añadió.

Previo a su debut en la Copa del Mundo de 2026, Panamá disputará dos partidos amistosos en enero frente a Bolivia este domingo y México el próximo jueves. Además, jugará dos encuentros más en marzo y dos adicionales antes del viaje al Mundial, incluyendo un partido de despedida en el Estadio Rommel Fernández.

Los rivales de marzo y del partido de despedida aún no han sido confirmados.