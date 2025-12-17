Panamá, 17 de diciembre del 2025

    Juegos Olímpicos

    FIFA distribuye las plazas de los Juegos Olímpicos 2028

    EFE
    FIFA distribuye las plazas de los Juegos Olímpicos 2028
    España se quedó con la medalla de oro masculina en el fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. EFE/Kiko Huesca

    El Consejo de la FIFA acordó la asignación de las plazas para los torneos de los Juegos de Los Ángeles 2028, tras la aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva del COI de la propuesta hecha por la FIFA para que por primera vez participen más selecciones femeninas, 16, y 12 masculinas.

    En el torneo femenino, además de Estados Unidos como país anfitrión, habrá 3 plazas para la Concacaf; 4 para la UEFA, 2 para África (CAF), 2,5 para Asia (AFC), 2,5 para la CONMEBOL y 1 para Oceanía.

    FIFA distribuye las plazas de los Juegos Olímpicos 2028
    Estados Unidos, anfitrión en 2028, se quedó con la medalla de oro femenina en París 2024. Cortesía/@USWNT

    En el torneo masculino, también con Estados Unidos con presencia asegurada como organizador, la Concacaf tendrá 1, la UEFA 3, Asia (AFC) 2, África (CAF) 2; CONMEBOL 2 y Oceanía (OFC) 1.

    El Consejo de la FIFA también concretó que la primera edición de la Copa Mundial de Clubes femenina en 2028, cuya creación se aprobó el pasado marzo, y tras extensas consultas que arrojaron un amplio consenso entre las partes interesadas, se celebrará del 5 al 30 de enero de ese año.

    EFE

    Agencia de noticias


