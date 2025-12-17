FIFA distribuye las plazas de los Juegos Olímpicos 2028

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consejo de la FIFA acordó la asignación de las plazas para los torneos de los Juegos de Los Ángeles 2028, tras la aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva del COI de la propuesta hecha por la FIFA para que por primera vez participen más selecciones femeninas, 16, y 12 masculinas.

En el torneo femenino, además de Estados Unidos como país anfitrión, habrá 3 plazas para la Concacaf; 4 para la UEFA, 2 para África (CAF), 2,5 para Asia (AFC), 2,5 para la CONMEBOL y 1 para Oceanía.

Estados Unidos, anfitrión en 2028, se quedó con la medalla de oro femenina en París 2024. Cortesía/@USWNT

En el torneo masculino, también con Estados Unidos con presencia asegurada como organizador, la Concacaf tendrá 1, la UEFA 3, Asia (AFC) 2, África (CAF) 2; CONMEBOL 2 y Oceanía (OFC) 1.

El Consejo de la FIFA también concretó que la primera edición de la Copa Mundial de Clubes femenina en 2028, cuya creación se aprobó el pasado marzo, y tras extensas consultas que arrojaron un amplio consenso entre las partes interesadas, se celebrará del 5 al 30 de enero de ese año.