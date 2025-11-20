Panamá, 20 de noviembre del 2025

    FIFA felicita a Panamá, tras clasificarse invicto al Mundial 2026

    Guillermo Pineda G.
    José Fajardo anotó dos de los 9 goles de Panamá en la fase final de las eliminatorias mundialistas. EFE/ Rodrigo Sura

    La Federación Panameña de Fútbol (FPF) recibió este miércoles 19 de noviembre una carta oficial de la FIFA en la que el presidente Gianni Infantino y el secretario general Mattias Grafström felicitan al país por su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    El documento, dirigido al presidente de la FPF, Manuel Arias, reconoce el desempeño sobresaliente de la selección panameña en las eliminatorias, en las que avanzó de manera invicta tras sumar 7 victorias y 3 empates en 10 partidos.

    En la carta, Infantino expresa que “Panamá se clasificó para la Copa Mundial de la FIFA 26” y extiende “las más sinceras felicitaciones” en nombre de toda la comunidad futbolística internacional. El mensaje destaca que el pase mundialista es un reflejo del “esfuerzo colectivo y la determinación inquebrantable de todos los involucrados”, desde jugadores y cuerpo técnico hasta dirigentes y aficionados.

    Esta clasificación representa la segunda participación de Panamá en un Mundial, luego de su debut histórico en Rusia 2018, donde enfrentó a Bélgica, Inglaterra y Túnez. Ocho años después de aquella primera experiencia, el fútbol panameño regresa fortalecido a la élite mundial, ahora como una potencia emergente de la Concacaf.

    Infantino y Grafström cierran el mensaje deseando éxito al equipo en el camino hacia el Mundial 2026 y manifestando su interés por volver a reunirse con el presidente de la FPF próximamente.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


