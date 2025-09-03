FIFA inicia la venta de boletos: precios desde $750 hasta $25 mil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Copa del Mundo 2026 cada vez está más cerca y, con menos de un año para su inauguración, la FIFA ya prepara el arranque de la venta de boletos.

Según se conoció, este 3 de septiembre iniciará una preventa exclusiva para tarjetahabientes del banco patrocinador oficial, mientras que el público en general podrá adquirir sus entradas a partir del 10 de septiembre en la página oficial del organismo rector del fútbol mundial.

Uno de los aspectos que más inquieta a los aficionados son los precios. Para el partido inaugural, los boletos en categoría 1 oscilarán entre 2,250 y 2,500 dólares. Durante la fase de grupos, los precios rondarán entre 750 y 850 dólares, pero aumentarán conforme avance el torneo.

En la etapa de dieciseisavos de final, las entradas estarán cercanas a los 1 mil dólares, llegando hasta $1,100. Para los cuartos de final superarán los $1,500, mientras que en las semifinales se ubicarán por encima de los $3,500. Asistir a la gran final será la experiencia más costosa, con precios superiores a los 5 mil dólares.

Además, la FIFA mantiene disponible la modalidad Hospitality, considerada la opción más exclusiva para vivir el Mundial. Estos paquetes incluyen experiencias premium que van desde entradas individuales hasta paquetes por sede. En este caso, el costo para el partido inaugural parte desde $5 mil, mientras que la final puede alcanzar hasta los $25 mil.

Con la expectativa en aumento, los fanáticos ya comienzan a planear cómo vivir de cerca la máxima fiesta del fútbol, que se disputará por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.