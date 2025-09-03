Panamá, 03 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mundial de fútbol

    FIFA inicia la venta de boletos: precios desde $750 hasta $25 mil

    Redacción de La Prensa
    FIFA inicia la venta de boletos: precios desde $750 hasta $25 mil
    Argentina levantó la Copa de campeón en Catar 2022. EFE

    La Copa del Mundo 2026 cada vez está más cerca y, con menos de un año para su inauguración, la FIFA ya prepara el arranque de la venta de boletos.

    Según se conoció, este 3 de septiembre iniciará una preventa exclusiva para tarjetahabientes del banco patrocinador oficial, mientras que el público en general podrá adquirir sus entradas a partir del 10 de septiembre en la página oficial del organismo rector del fútbol mundial.

    Uno de los aspectos que más inquieta a los aficionados son los precios. Para el partido inaugural, los boletos en categoría 1 oscilarán entre 2,250 y 2,500 dólares. Durante la fase de grupos, los precios rondarán entre 750 y 850 dólares, pero aumentarán conforme avance el torneo.

    En la etapa de dieciseisavos de final, las entradas estarán cercanas a los 1 mil dólares, llegando hasta $1,100. Para los cuartos de final superarán los $1,500, mientras que en las semifinales se ubicarán por encima de los $3,500. Asistir a la gran final será la experiencia más costosa, con precios superiores a los 5 mil dólares.

    Además, la FIFA mantiene disponible la modalidad Hospitality, considerada la opción más exclusiva para vivir el Mundial. Estos paquetes incluyen experiencias premium que van desde entradas individuales hasta paquetes por sede. En este caso, el costo para el partido inaugural parte desde $5 mil, mientras que la final puede alcanzar hasta los $25 mil.

    Con la expectativa en aumento, los fanáticos ya comienzan a planear cómo vivir de cerca la máxima fiesta del fútbol, que se disputará por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

    Redacción de La Prensa


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La evolución del segmento pick-up llega a Panamá.. Leer más
    • La Contraloría refrendó el acuerdo de la AIG con Fintek pese a denuncias por corrupción. Leer más
    • Interconexión Panamá-Colombia se acerca a su punto de no retorno. Leer más
    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • Canal de Panamá se prepara para medir el apetito del mercado por su plan de inversión. Leer más
    • Pasajero intentó declarar $5 mil, pero llevaba $12 mil: Aduanas retiene efectivo. Leer más
    • Tal Cual del 01 de septiembre de 2025. Leer más