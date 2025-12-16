Panamá, 16 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Copa del Mundo

    FIFA lanza una categoría con boletos de $60 para el Mundial

    Jaime Heilbron
    FIFA lanza una categoría con boletos de $60 para el Mundial
    La FIFA anunció una nueva categoría de tarifas para las entradas al Mundial: la grada básica. LP / Elysée Fernández.

    Este martes la FIFA anunció, por medio de un comunicado, que tras la gran demanda por entradas para la Copa del Mundo en los primeros días de esta nueva ventana de compra, decidió crear una nueva categoría de entradas llamada grada básica. Las entradas bajo esta categoría costarán $60 dólares para cada uno de los 104 partidos, incluyendo la final, y se pondrán a disposición de las selecciones clasificadas.

    Según el comunicado de la FIFA, estos boletos de grada básica corresponden a un 10% del total de entradaspertenecientes a las fanaticadas de cada equipo. En total, la mitad de las entradas asignadas a cada federación irán a las categorías menos costosas: 10% a la grada básica y el 40% a la categoría 3.

    Esto incluye el máximo de ocho partidos que una selección puede llegar a disputar en una Copa del Mundo. Al mismo tiempo, estas entradas de precio especial solo podrán ser adquiridas por fanáticos de las selecciones participantes en cada partido.

    Esto significa que, si por ejemplo, la final la disputan las selecciones de España y Argentina, solo los fanáticos de esas selecciones podrán acceder a los boletos de $60 para la gran final. Cualquier otro aficionado que desee asistir deberá pagar el precio normal de mercado.

    Esta decisión se da en medio de las duras críticas recibidas por la FIFA la semana pasada debido al precio de los boletos. Entre los comunicados más destacados está el de la Asociación de Fanáticos de Fútbol de Inglaterra, que calificó los precios como “un insulto”.

    Esta ventana de compra de boletos inició el jueves pasado y ya se han solicitado un total de 20 millones de boletos. La ventana permanecerá abierta hasta el martes 13 de enero a las 11:00 a.m. (hora de Panamá).

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


