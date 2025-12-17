Panamá, 17 de diciembre del 2025

    COPA DEL MUNDO

    La FIFA anunció los premios del Mundial: ¿cuánto le tocará a Panamá?

    EFE
    La FIFA anunció los premios del Mundial: ¿cuánto le tocará a Panamá?
    La federación de Panamá recibirá un desembolso mínimo de $10.5 millones de dólares por su participación en la Copa del Mundo. EFE/ Bienvenido Velasco

    El Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera récord para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que distribuirá 727 millones de dólares entre todas las selecciones participantes, un 50% más que para Qatar 2022, y el campeón ganará 50 millones.

    La FIFA anunció este miércoles las decisiones del Consejo en la reunión celebrada antes de la final de la Copa Intercontinental en Doha, entre ellas la distribución financiera del Mundial del año que viene con esa cifra total.

    La mayor parte, 655 millones de dólares, se pagará como premio entre los 48 equipos, de forma que el campeón obtendrá 50 millones, el subcampeón 33 millones, el tercero 29 millones y el cuarto 27 millones.

    Los clasificados del quinto al octavo percibirán 19 millones; los del noveno al decimosexto 15 millones; los que acaben entre el 17 y el 32, 11 millones; los que concluyan entre el 33 y el 48, 9 millones.

    Además, cada equipo clasificado recibirá un millón y medio para cubrir los costos de preparación, lo que garantiza a todas las participantes al menos 10,5 millones.

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó en un comunicado que “la Copa Mundial también será pionera en cuanto a su contribución financiera a la comunidad global del fútbol”.

    Aprobado un fondo de recuperación post-conflicto Israel-Palestina

    El Consejo de la FIFA aprobó también la creación de un fondo para la recuperación postconflicto Israel-Palestina, en línea con su objetivo de promover los valores unificadores del fútbol.

    La medida sigue al anuncio realizado por el presidente Infantino en la Cumbre por la Paz de Sharm El-Sheikh el 13 de octubre pasado, en el que avanzó la intención de la FIFA de crear un mecanismo de apoyo para las regiones que han experimentado conflictos.

    Este instrumento financiero, que estará abierto a contribuciones de terceros y sujeto a una estricta supervisión, complementará las acciones ya implementadas en el marco del Programa “FIFA Forward” y otras iniciativas de la FIFA.

    Festivales sub-15 desde 2026

    Igualmente el Consejo confirmó a partir de 2026 los pioneros “festivales” sub-15 masculinos y femeninos abiertos a todas sus asociaciones miembro, como parte de su compromiso para promover el juego juvenil.

    La primera edición será disputada por equipos masculinos el año que viene y la segunda en 2027 contará con equipos femeninos y a partir de 2028, todas las asociaciones serán invitadas a participar en dos competiciones separadas.

    La FIFA anunció los premios del Mundial: ¿cuánto le tocará a Panamá?
    La selección Sub-15 de Panamá quedó cuarta en el Torneo de Niños Sub-15 de Concacaf. Foto. Cortesía/Fepafut

    Para alinearse con las necesidades de desarrollo de los jugadores sub-15, los partidos serán más cortos en duración y se jugarán en campos más pequeños, con equipos compuestos entre siete y nueve jugadores.

    “Hemos sido muy activos en la promoción de competiciones y desarrollo juvenil, y este es un paso natural y muy alegre. Tener festivales sub-15 para chicos y chicas será fundamental en la búsqueda de la FIFA de dar a cada talento una oportunidad en todo el mundo y otro ejemplo más de cómo la FIFA reinvierte en el juego”, opinó Infantino.

    EFE

    Agencia de noticias


