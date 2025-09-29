Panamá, 29 de septiembre del 2025

    Sansión

    Humberto Cornejo
    FIFA sanciona a El Salvador por actos de racismo en el Cuscatlán
    El Salvador tiene un puntos tras disputar los dos primeros partidos de la última etapa de la eliminatoria mundialista. EFE/ Fernando Ruiz

    La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) confirmó este lunes que la FIFA le impuso sanciones como consecuencia de los incidentes de racismo y discriminación ocurridos durante el partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Surinam, disputado el pasado 8 de septiembre en el estadio Cuscatlán.

    A través de su Comité Disciplinario, el máximo ente del fútbol mundial notificó una multa de 50 mil francos suizos ($62,715 ), que deberá ser destinada a la creación de un plan integral contra la discriminación, el cual deberá contar con la aprobación de la propia FIFA.

    Además, la FESFUT estará obligada a disputar su próximo partido oficial con un cierre mínimo del 15 % del aforo en las gradas detrás de las porterías, como medida correctiva ante los incidentes registrados.

    La federación salvadoreña expresó, en el comunicado, su rechazo categórico a cualquier manifestación de racismo o discriminación y reiteró su compromiso de trabajar junto a la FIFA, la CONCACAF y otros organismos internacionales para erradicar este tipo de comportamientos en los estadios.

    “El futuro de nuestro fútbol depende del comportamiento en los estadios”, enfatizó la FESFUT, advirtiendo que nuevos actos discriminatorios podrían derivar en sanciones más severas, incluyendo la pérdida de partidos o la exclusión de competencias internacionales.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


