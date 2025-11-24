FIFA y Fondo Saudí para Desarrollo asignarán mil millones a préstamo para instalaciones a nivel mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La FIFA y el Fondo Saudí para el Desarrollo han firmado un memorando de acuerdo para asignar hasta 1 000 millones de dólares en concepto de préstamos, en condiciones favorables, para la construcción y renovación de estadios deportivos e infraestructuras anexas básicas en los países en desarrollo de todo el mundo.

El acuerdo demuestra, según la FIFA, el compromiso común de ayudar como parte de un plan general encaminado a la promoción del desarrollo económico y social y el programa dará prioridad a los países en desarrollo y a sus respectivas federaciones miembro, con el objetivo de ayudarles a invertir en instalaciones que contribuyan al crecimiento, generen oportunidades y fomenten la participación en todos los niveles.

La colaboración pretende ayudar a los gobiernos nacionales a diseñar, financiar y construir sedes polideportivas modernas que cumplan los estándares internacionales y se conviertan en espacios en torno a los cuales pueda desarrollarse la inclusión, la educación y la vida comunitaria.

Las nuevas instalaciones crearán empleos, fomentarán las empresas locales y reforzarán la cohesión social, ya que ofrecerán espacios seguros y modernos donde los jóvenes podrán reunirse, entrenar y competir.

La FIFA recordó que según informes independientes se estima que la economía deportiva aporta cerca del 2 % del PIB mundial, destacando su creciente relevancia como motor del desarrollo comunitario, laboral y turístico, a la vez que apuntó que con 211 federaciones miembro en todo el mundo “las disparidades siguen siendo considerables entre los países que disponen de instalaciones de primer nivel y aquellos que no”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que “la labor de la FIFA es desarrollar el fútbol en todo el planeta” y que muchas de sus federaciones “necesitan apoyo adicional para contar con las infraestructuras necesarias para albergar competiciones”.

“Este acuerdo marca un paso decisivo con miras a garantizar que nuestras federaciones miembro dispongan de las instalaciones necesarias para hacer que el fútbol sea realmente global”, afirmó.

El sultán bin Abdulrahman Al-Marshad, director ejecutivo del Fondo Saudí para el Desarrollo, remarcó que “el deporte es más que una competición, es un catalizador para el desarrollo y la inclusión”.

“Gracias a la financiación en condiciones favorables, ayudamos a los países a construir las infraestructuras necesarias para aprovechar su potencial, dotar a los jóvenes de herramientas y fortalecer a la sociedad en beneficio de las generaciones venideras”, añadió.