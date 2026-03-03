Panamá, 03 de marzo del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Fútbol Sudamericano

    Filipe Luis, técnico campeón de América y Brasil, despedido por Flamengo

    Flamengo cesa a Filipe Luis tras clasificar a la final del Carioca, pese a sus títulos recientes, por un inicio de temporada con cinco derrotas.

    EFE
    Filipe Luis, técnico campeón de América y Brasil, despedido por Flamengo
    Filipe Luís fue destituido de su cargo como director técnico de Flamengo, apenas unos meses después de ser campeón de la liga brasileña y la Copa Libertadores. EFE/ Andre Coelho

    Filipe Luis ha sido destituido como entrenador del Flamengo brasileño después de la victoria por 0-8 frente al modesto Madureira en el campeonato carioca, con lo que se clasificó para la final, en la que se medirá al Fluminense.

    “El Club de Regatas Flamengo informa de que, a partir de este martes (3), Filipe Luís no seguirá como técnico del equipo profesional. Con él, dejan el club también Ivan Palanco (auxiliar técnico) y Diogo Linhares (preparador físico)”, anunció el club brasileño en un comunicado, en el que agradece la labor del exjugador de equipos como Real Madrid, Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid y Chelsea y le desea “éxito y mucha suerte” en su trayectoria profesional.

    Filipe Luis, que se retiró como futbolista en activo en el Flamengo en 2023 y que se hizo cargo de la dirección técnica del equipo el 30 de septiembre de 2024 en sustitución del exseleccionador Tite, devolvió la gloria al ‘Mengao’, con el que logró cinco títulos: la Copa brasileña en 2024, la Supercopa y el título liguero en 2025, pero destacó principalmente la Copa Libertadores también en 2025 tras ganar en la final al Palmeiras, por 1-0 con gol de Danilo.

    En la Copa Intercontinental 2025 ganó a Cruz Azul mexicano (2-1), al Pyramids egipcio (2-0) y perdió en la final ante el París Saint Germain en la tanda de penales tras acabar el encuentro, disputado en el estadio Ahmad bin Ali de Al Rayyán, con empate a uno.

    En el Mundial de Clubes 2025 de Estados Unidos lideró su grupo por delante del Chelsea inglés, a la postre campeón, pero cayó en octavos de final ante el Bayern Múnich (2-4).

    Este año, en cambio, los resultados no han seguido siendo tan positivos. Ha sufrido el peor comienzo de temporada del club en los últimos diez años, con 5 derrotas en doce partidos, que le llevó a perder la Supercopa de Brasil contra el Corinthians (0-2) y la Recopa Sudamericana, al caer en los dos partidos de la final ante el Lanús argentino (0-1 y 2-3).

    Antes de conocerse su despido, en la conferencia de prensa posterior al encuentro ante el Madureira, Filipe Luis afirmó: “Pase lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor por el Flamengo siempre existirá. No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida”.

    EFE

    Agencia de noticias


