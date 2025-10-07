Panamá, 08 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Fin de semana intenso en Ludos: grandes triunfos y actuaciones destacadas

    Jaime Heilbron
    Cortesía: Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Este fin de semana, Ludos Basketball estuvo cargado de acción, con la disputa de nueve partidos en sus categorías Sub-14 y Sub-18 entre viernes y lunes. Todo el baloncesto se celebró en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

    Sub-14: Fighting Owls y Eagles pican por delante

    El primer partido del fin de semana en la categoría Sub-14 fue el viernes entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Wild Lynx de la Academia Interamericana de Cerro Viento. Los Fighting Owls ganaron 62-32.

    Fin de semana intenso en Ludos: grandes triunfos y actuaciones destacadas
    Cortesía: Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Pedro Cordovez fue el mayor anotador de los Fighting Owls con 19 puntos, seguido de Joaquín Tapia con 11. Por los Wild Lynx, Javier Vargas aportó 13 unidades.

    El segundo partido se llevó a cabo el sábado entre los Brader Raiders y los Eagles de El Colegio de Panamá. Los Eagles se llevaron la victoria por un marcador de 55-17.

    Fin de semana intenso en Ludos: grandes triunfos y actuaciones destacadas
    Acción del partido entre el Brader y El Colegio de Panamá. Cortesía: Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Juan Felipe Ortega lideró la ofensiva de los Eagles con 20 puntos, seguido de Nikolás Pérez con 15 y Diego Tamayocon 14. Por los Raiders, Gael Guzmán anotó siete.

    Sub-18: Titans, Águilas y ISP mantienen paso firme; Owls, Spartans y Dragons se recuperan

    El primer duelo Sub-18 fue el viernes entre las Águilas del Colegio Javier y los Balboa Dragons. Las Águilas triunfaron 69-37.

    Fin de semana intenso en Ludos: grandes triunfos y actuaciones destacadas
    Acción de la victoria de las Águilas del Colegio Javier sobre los Balboa Academy Dragons. Cortesía: Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Ian Lezcano fue el conductor de la orquesta javeriana produciendo 25 puntos, acompañado por los 11 de Diego De los Ríos. Por los Dragons, Derek De Janon anotó nueve y Alberto Mock ocho.

    El segundo encuentro Sub-18 fue también el viernes entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Brader Raiders. Los Owls ganaron 66-46.

    Fin de semana intenso en Ludos: grandes triunfos y actuaciones destacadas
    Acción del partido entre la AIP y el Brader. Cortesía: Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Tommy Rodríguez con 25 puntos y Rodrigo Sánchez con 16 lideraron la ofensiva de los Owls. Por los Raiders, Juan Felipe Paniza anotó 21 puntos y Álvaro Antadillas 19.

    El tercer duelo Sub-18 fue el sábado entre los Spartans del Colegio La Salle y los Jaguars del Metropolitan School. Los Spartans triunfaron 55-50.

    Fin de semana intenso en Ludos: grandes triunfos y actuaciones destacadas
    Acción del partido entre el Colegio La Salle y el Metropolitan School. Cortesía: Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Por los Spartans, Diego Estrada anotó 16 puntos, mientras que Adrián Arjona y Jadier Carrasco aportaron 10. Por los Jaguars, Kyler Martin anotó 20.

    El cuarto enfrentamiento Sub-18 fue el sábado en la tarde entre los Dolphins de la International School of Panama y los Green Panthers del Instituto Panamericano. Los Dolphins ganaron 59-49.

    Fin de semana intenso en Ludos: grandes triunfos y actuaciones destacadas
    Acción del partido entre la ISP y el IPA. Cortesía: Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Peter Fernández con 18 puntos y Lautaro Lagos con 14 lideraron el ataque de los Dolphins. Por los Green Panthers, Joshua Lasso fue su mayor anotador con 21 unidades.

    El quinto cotejo Sub-18 del fin de semana fue el domingo entre los Lions del Colegio Real y las Águilas del Colegio Javier. Las Águilas triunfaron 72-40.

    Fin de semana intenso en Ludos: grandes triunfos y actuaciones destacadas
    Acción del partido entre el Colegio Real y el Colegio Javier. Cortesía: Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Roberto Portillo fue el mayor anotador de las Águilas con 20 puntos, seguido de Alejandro Luque con 14. Sebastián Lum anotó 17 puntos para los Lions.

    El penúltimo encuentro fue el domingo por la noche entre los Titans del Instituto Alberto Einstein y los Legends de la Academia Hebrea. Los Titans se impusieron 80-29.

    Fin de semana intenso en Ludos: grandes triunfos y actuaciones destacadas
    Acción del partido entre el Instituto Alberto Einstein y la Academia Hebrea. Cortesía: Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Eli Kraselnick nuevamente brilló para los Titans con 21 puntos, seguido de David Bettis con 20. El jugador más destacado de los Legends fue Salomón Attie con nueve unidades.

    La acción del fin de semana cerró el lunes con el partido entre los Balboa Dragons y los Coyotes del Oxford International School. Los Dragons ganaron 52-42.

    Fin de semana intenso en Ludos: grandes triunfos y actuaciones destacadas
    Acción del partido entre Balboa Academy y Oxford International School. Cortesía: Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

    Ozzie Kligman fue el mayor anotador de los Dragons con 12 puntos, seguido de Derek De Janon con ocho. Por los Coyotes, Adrián Pernalete aportó 16 unidades.

    La acción continúa

    El Ludos Basketball volverá a la acción este fin de semana con partidos el viernes, sábado, domingo y lunes. Todos los encuentros se celebrarán en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

