Fin de una era: Carlos Alcaraz se separa de Juan Carlos Ferrero

Con las maletas a medio hacer, a pocos días del inicio de un nuevo curso y a menos de un mes de la puesta en marcha del primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia en Melbourne, el único grande que falta en su ya poblado historial, Carlos Alcaraz ha decidido dar un golpe de mano a su carrera y cortar con el que ha sido hasta ahora su entrenador, Juan Carlos Ferrero.

Un cambio brusco en la carrera profesional del actual número uno del mundo a punto de cerrar un año espectacular que ha culminado con ocho títulos de los veinticuatro que acumula en su carrera, entre ellos otros dos ‘majors’ de los seis que ya tiene, y la vuelta a la cima de la clasificación mundial, por delante otra vez de su máximo rival, el italiano Jannik Sinner.

Todo hasta ahora de la mano de Juan Carlos Ferrero, con el que inició un periplo que parecía indisoluble hace más de siete años, en 2018, cuando su actual agente, Albert Molina, acudió al entrenador valenciano y le ofreció gestionar el devenir deportivo del murciano, entonces de solo 15 años.

Ferrero había entrenado, entre otros y de especial repercusión, al alemán Alexander Zverev. Vio que ante sí tenía un diamante en bruto y se dedicó en cuerpo y alma a pulir a ese inquieto adolescente con unas condiciones extraordinarias.

“Le vi por primera vez con doce o trece años, cuando vino a la academia. Todo el mundo hablaba de él y tenía todo lo que tiene ahora”, dijo en su día de Alcaraz Juan Carlos Ferrero, que tuvo opción de dirigir a jugadores del nivel del griego Stefanos Tsitsipas, el austríaco Dominik Thiem o el argentino Juan Martín del Potro.

Durante más de siete temporadas juntos, Ferrero ha acompañado toda la carrera profesional hasta ahora del actual número uno del mundo. En ese recorrido, el murciano ha cosechado veinticuatro trofeos, seis de ellos del Grand Slam, y ha ocupado la primera plaza de la clasificación mundial durante 50 semanas.

Ferrero, que también llegó a ser como jugador número uno del mundo y ganador de Roland Garros en una ocasión, ha sido el impulsor del murciano de 22 años desde el principio. Desde su estreno en un cuadro principal ATP contra Albert Ramos en Río de Janeiro 2020, en su irrupción en el top 100 en 2021, en su primer título ATP en Umag (Croacia), en 2021, en su primer título Masters 1000 en Miami en 2022, en su primer Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos 2022, o en su asalto al número uno del ‘ranking’ ATP, con 19 años, el más joven de la historia en lograrlo.

No han trascendido los motivos de la ruptura, pero Ferrero ha dejado claro que le gustaría seguir en el proyecto. No habrá más lágrimas en el palco del técnico valenciano, como aquella vez en Nueva York cuando su pupilo, tras conseguir su primer Grand Slam después de ganar en la final al noruego Casper Ruud en cuatro sets, subió a su palco y buscó a su entrenador, a su mentor, a su guía, y se abrazó con él. Como cada vez después, en cada triunfo.

En la Academia de Villena Equelite se gestan sueños cada día. Decenas de jóvenes sueñan con ser alguna vez Alcaraz, al que Ferrero acogió sin dudar a pesar de los recelos y los consejos de otros que veían una moneda al aire el futuro de ese prometedor chico de 15 años.

Juntos, en coche, de un torneo a otro. Una apuesta personal que salió bien. Juan Carlos Ferrero dejó cosas de lado para centrarse en la carrera del murciano. “Gracias a él puedo levantar este trofeo. Si no estuviera conmigo hubiera sido imposible. Juan Carlos es mi segundo padre”, dijo Alcaraz tras conquistar su primer Grand Slam en Nueva York.

Daba la sensación de que la relación entre el jugador y el entrenador no podía ser más estrecha más allá de las pistas. No olvidará Alcaraz un gesto de su mentor, que pocas horas después de fallecer su padre y acudir al entierro voló sin dudar a Miami, a ver la final del, hasta ese momento, el torneo más importante en la carrera del murciano, la final de un Masters 1000.

“Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo”, escribió el jugador este miércoles en redes sociales.

“Si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar. Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos”, añadió Alcaraz.

“Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos”, apuntó en su párrafo final Carlos Alcaraz.

La labor de Ferrero ha sido reconocida en dos ocasiones por sus compañeros con el premio de Entrenador ATP del año. Esta misma temporada recibió el galardón junto a Samuel López, mientras que en 2022 fue reconocido por primera vez. Es el único entrenador que ha logrado repetir en esta categoría de los Premios ATP.

Ferrero: “Me hubiera gustado seguir”

Poco después del anuncio de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero dijo adiós a la aventura de siete años con el número uno del mundo. Se mostró agradecido, pero pesaroso. Y lamentó no continuar con un proyecto en el que le hubiera gustado seguir.

“Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la forma de volver a cruzarse. Gracias, Carlos, por la confianza, el esfuerzo y por hacer que tu forma de competir me haya hecho sentir tan especial. Te deseo lo mejor tanto a nivel profesional como personal”, señaló Ferrero.

Samuel López, que ha formado parte del equipo de Alcaraz en los últimos tiempos, asume, de momento, en solitario, la responsabilidad de dirigir el trayecto deportivo del ganador de seis Grand Slam.

Samuel López, un paso al frente

Rostro conocido y habitual en el palco de cada torneo de Carlos Alcaraz, Samuel López da un paso al frente y asume la responsabilidad total tras el adiós de Juan Carlos Ferrero.

En muchas ocasiones, este alicantino de 55 años, que en su día ayudó a Antonio Martínez Cascales, el que fuera entrenador de Juan Carlos Ferrero cuando fue jugador, a fundar la Academia Equelite en Villena e integró el equipo técnico del valenciano, ya era la cabeza visible de Alcarez en torneos de renombre como los Masters 1.000 de Miami, Cincinnati, o los torneos de Queens en Londres y Róterdam.

El que fuera entrenador de Pablo Carreño durante casi una década, con el que ganó el bronce olímpico en Tokio 2020, ha sido la mano derecha de Ferrero en la orientación del ahora número uno del mundo. Clave junto a Juan Carlos en éxitos como Roland Garros y Wimbledon, compartió este 2025 el reconocimiento de entrenador del año de la ATP.

Samu López, que también dirigió a Nicolás Almagro o Guillermo García López, entre otros, se incorporó directamente al equipo de Alcaraz cuando acabó su recorrido con Carreño, a finales de 2024.

Ahora, a menos de un mes para el inicio, el alicantino hace la maleta para iniciar, con más responsabilidad, una nueva temporada de Alcaraz. Y el primer gran objetivo es el Abierto de Australia.

Será cabeza visible en el palco del Melbourne Park, en primera línea, del intento de conquista del único ‘major’ que le falta al número uno del mundo.