Final del Mundial: ‘Que mi esposa no sepa que estoy dispuesto a pagar 10 mil dólares’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Aficionados argentinos recorren Times Square en busca de un boleto para la final entre Argentina y España

A dos días del partido decisivo, Times Square se ha convertido en el principal punto de encuentro para cientos de aficionados que buscan desesperadamente una entrada para el encuentro del domingo en el MetLife Stadium, aunque eso implique pagar cifras que hace apenas unas semanas parecían impensables.

Durante un recorrido realizado la mañana de este viernes por el corazón de Manhattan, fue evidente que la gran mayoría de quienes buscaban boletos eran argentinos.

Nueve de cada diez personas con las que se conversó eran argentinas. Provenían de ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. También había argentinos residentes en Italia y Miami, todos con un mismo objetivo: conseguir una entrada para presenciar el que podría ser el último partido de Lionel Messi en una Copa del Mundo.

Uno de los aficionados contó que no tiene problemas en pagar 6 mil dólares en efectivo por cualquier localidad disponible, aunque confesó que, si dependiera únicamente de él, elevaría la oferta hasta los 10 mil dólares.

“Mi esposa no estaría muy de acuerdo, pero si aparece una entrada, hago el esfuerzo”, comentó entre risas mientras recorría la plaza con la esperanza de encontrar algún vendedor.

Otro hincha recordó la final de Catar 2022 y aseguró que entonces pagó alrededor de 1,500 dólares para asistir al estadio de Lusail y presenciar la consagración de Argentina. Ahora reconoce que los precios son completamente distintos y que la demanda supera ampliamente la oferta.

La reventa en plataformas especializadas ya refleja esa realidad. En algunos sitios de venta en línea, las localidades para la final comienzan alrededor de los 9 mil dólares y aumentan dependiendo de la ubicación dentro del estadio.

La pasión no es exclusiva de los argentinos. Entre quienes recorrían Times Square también estaba una pareja de padre e hijo llegada desde Madrid. El joven explicó que era demasiado pequeño cuando Iker Casillas levantó la Copa del Mundo en Johannesburgo en 2010, por lo que ahora desea vivir su primera final mundialista desde las tribunas.

Su padre recordó que hace 16 años desembolsó cerca de 8 mil euros, para asistir a la final disputada en el Soccer City de Sudáfrica y considera que esta nueva experiencia también justifica el esfuerzo económico.

Llamó la atención que, durante varias horas de recorrido, únicamente se observó a una persona ofreciendo una entrada de manera presencial. Se trataba de un aficionado inglés, vestido con la camiseta de su selección y que no hablaba español. El contraste era evidente frente a la enorme cantidad de personas preguntando insistentemente si alguien tenía un boleto disponible.

La actividad podría intensificarse este sábado. Los aficionados argentinos han convocado un banderazo a las 5:00 de la tarde en Times Square y muchos esperan que la concentración reúna a miles de personas, incluyendo posibles vendedores de última hora.

Traslado limitado

La expectativa también se traslada al MetLife Stadium. Desde el inicio del torneo, la organización ha insistido en que únicamente podrán abordar los trenes especiales hacia el estadio quienes presenten una entrada válida para el partido, una medida implementada para evitar aglomeraciones y desórdenes en los alrededores del recinto.

El estadio ya ha sido escenario de varios encuentros del Mundial, incluidos cinco partidos de la fase de grupos, el triunfo 2-0 de Inglaterra sobre Panamá, la victoria 3-0 de Francia frente a Suecia en los dieciseisavos de final y la sorpresiva eliminación de Brasil ante Noruega por 2-1 en los octavos de final.

Según un reporte publicado por el diario argentino La Nación en julio de 2024, alrededor de 35 mil argentinos residen en el área metropolitana de Nueva York. A esa comunidad se han sumado miles de aficionados que viajaron durante los últimos días desde distintos países.

Incluso, uno de ellos comentó a este medio en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy que aún mantiene la esperanza de conseguir una entrada a través de un conocido cercano a un futbolista de la selección argentina.