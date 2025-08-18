Finales agónicas coronan campeones en Atevo Cup

Este domingo 17 de agosto culminó el Torneo Clausura 2025 de la Atevo Cup con la celebración de los partidos de campeonato de las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16. Todos los partidos, entre lluvia y viento, se celebraron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.
Sub-8: CAI se llevó todos los honores en la tanda de penales
La jornada dominical de clausura de la Atevo Cup inició con la definición de la categoría Sub-8 entre la academia del Club Atlético Independiente y el Club Internacional de Fútbol de Panamá. En el tiempo reglamentario, los goles no llegaron.
Todo se definió en la tanda de los penales tras el 0-0, donde CAI ganó 4-3. Tomás Abad se vistió de héroe, atajando dos penales. Los anotadores por el Club Atlético Independiente fueron Gil Torres, Khamin Liu, Evans Morris y Azael Mendoza.
El CAI dominó en la premiación individual, donde también coronaron el Inter, Soccer 10 Academy y Plaza Amador:
Jugador Más Valioso – CAI | Azael Mendoza
Mejor Portero – CAI | Kadir Arauz
Mejor Defensa – CAI | Ian García
Mejor Mediocampo – Inter | Felix Gorgonia
Mejor Delantero – Soccer 10 | Dylan Batista
Mejor DT – CAI | César Flores
Máximo Goleador – Inter | Felix Gorgonia
Máximo Asistidor – Plaza | Carlos Algandona
Sub-10: ‘Hat trick’ de Isaac Salazar ayuda a Costa del Este a remontar para vencer al Atlético de Madrid y quedarse con la copa
Con sed de revancha por la derrota en fase de grupos, la Academia Costa del Este vino de atrás en dos ocasiones para superar al Atlético de Madrid. Costa del Este empezó perdiendo 0-1 y luego 1-2, pero logró remontar para ganar 3-2 y llevarse la copa en la categoría Sub-10.
Isaac Salazar marcó un ‘hat trick’ para Costa del Este, mientras que Onell Dimas y Makar Bertero anotaron para el Atlético de Madrid.
La Academia Costa del Este dominó los premios individuales, incluyendo el jugador más valioso que se lo llevó Isaac Salazar, mientras que también figuraron Evolution Fútbol Academy y el Atlético de Madrid:
Jugador Más Valioso – CDE | Isaac Salazar
Mejor Portero – CDE | Alonso Boyd
Mejor Defensa – CDE | Luis Valencia
Mejor Mediocampo – EFA | Jorge Villaverde
Mejor Delantero – ATM | Enrique Paredes
Mejor DT – CDE | Gustavo Ávila
Máximo Goleador – EFA | Jorge Villaverde
Máximo Asistidor – ATM | Diego Medina
Sub-12: Bagoso vence a Barcelona 2-0 y corta racha sorpresiva para quedarse con el trofeo
En la división Sub-12, la Academia Bagoso se quedó con el trofeo al vencer al Barcelona Soccer School 2-0. Bagoso terminó el torneo invicto, mientras que Barcelona se quedó a orillas de ser la gran sorpresa del torneo.
Los goles de Bagoso los anotaron Jake Toban (9’) y Jostin De los Ríos (18’).
La Academia Bagoso se llevó la mayoría de los premios individuales de la temporada, incluyendo el de jugador más valioso, que fue para Jeremy Samudio. El resto se los repartieron el Barcelona Soccer School, CAI, Academia Brunet Hay y Plaza Amador:
Jugador Más Valioso – BGS | Jeremy Samudio
Mejor Portero – BGS | Didier Lawson
Mejor Defensa – BSS | Abraham Guevara
Mejor Mediocampo – CAI | Jafeth López
Mejor Delantero – ABH | Juan De León
Mejor DT – BGS | Miguel Olivares
Máximo Goleador – ABH | Juan De León
Máximo Asistidor – PLZ | Sebastián Juliao
Sub-14: Academia Brunet Hay vence a Plaza Amador en penales para coronar una campaña perfecta
En uno de los duelos más anticipados en la historia de la Atevo Cup, la academia del Plaza Amador y la Academia Brunet Hay pusieron a prueba su invicto en la final Sub-14.
El invicto perduró para ambos, ya que tras empatar en el tiempo reglamentario, el campeonato se definió en los penales. Derek Villarreal abrió el marcador para el Plaza (23’), mientras que Alyahir Cervantes igualó (50’) para Brunet Hay, que ganó 7-6 desde los 12 pasos.
Academia Brunet Hay y Plaza Amador se repartieron los premios individuales, con Brunet Hay llevándose cinco, incluyendo el jugador más valioso que fue para Andrés Andrade, y Plaza Amador tres:
Jugador Más Valioso – ABH | Andrés Andrade
Mejor Portero – ABH | Dylan Moreno
Mejor Defensa – PLZ | Derek Villarreal
Mejor Mediocampo – ABH | Josué Mena
Mejor Delantero – PLZ | Jacob Linares
Mejor DT – ABH | David Abrego
Máximo Goleador – ABH | Josué Mena
Máximo Asistidor – ABH | Andrés Andrade
Sub-16: UMECIT blanqueó a Costa del Este para quedarse con el título en la división Sub-16
La última final dominguera la disputaron las academias de UMECIT y Costa del Este. En un partido muy disputado, UMECIT se llevó la victoria 2-0.
Un doblete de Christian Sánchez (36’ y 49’) les dio la victoria.
UMECIT y Costa del Este se repartieron los premios individuales, con cuatro para cada uno. Edgar Beitía, de UMECIT, fue el jugador más valioso:
Jugador Más Valioso – UME | Edgar Beitía
Mejor Portero – UME | Ameth Sánchez
Mejor Defensa – CDE | Elías Bustamante
Mejor Mediocampo – UME | Cristian Morán
Mejor Delantero – CDE | Steven Arboleda
Mejor DT – UME | Miguel Vásquez
Máximo Goleador – CDE | Elías Bustamante
Máximo Asistidor – CDE | Steven Arboleda