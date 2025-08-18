Finales agónicas coronan campeones en Atevo Cup

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo 17 de agosto culminó el Torneo Clausura 2025 de la Atevo Cup con la celebración de los partidos de campeonato de las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16. Todos los partidos, entre lluvia y viento, se celebraron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-8: CAI se llevó todos los honores en la tanda de penales

La jornada dominical de clausura de la Atevo Cup inició con la definición de la categoría Sub-8 entre la academia del Club Atlético Independiente y el Club Internacional de Fútbol de Panamá. En el tiempo reglamentario, los goles no llegaron.

Todo se definió en la tanda de los penales tras el 0-0, donde CAI ganó 4-3. Tomás Abad se vistió de héroe, atajando dos penales. Los anotadores por el Club Atlético Independiente fueron Gil Torres, Khamin Liu, Evans Morris y Azael Mendoza.

El CAI dominó en la premiación individual, donde también coronaron el Inter, Soccer 10 Academy y Plaza Amador:

Jugador Más Valioso – CAI | Azael Mendoza

Mejor Portero – CAI | Kadir Arauz

Mejor Defensa – CAI | Ian García

Mejor Mediocampo – Inter | Felix Gorgonia

Mejor Delantero – Soccer 10 | Dylan Batista

Mejor DT – CAI | César Flores

Máximo Goleador – Inter | Felix Gorgonia

Máximo Asistidor – Plaza | Carlos Algandona

Sub-10: ‘Hat trick’ de Isaac Salazar ayuda a Costa del Este a remontar para vencer al Atlético de Madrid y quedarse con la copa

Con sed de revancha por la derrota en fase de grupos, la Academia Costa del Este vino de atrás en dos ocasiones para superar al Atlético de Madrid. Costa del Este empezó perdiendo 0-1 y luego 1-2, pero logró remontar para ganar 3-2 y llevarse la copa en la categoría Sub-10.

Isaac Salazar marcó un ‘hat trick’ para Costa del Este, mientras que Onell Dimas y Makar Bertero anotaron para el Atlético de Madrid.

La Academia Costa del Este dominó los premios individuales, incluyendo el jugador más valioso que se lo llevó Isaac Salazar, mientras que también figuraron Evolution Fútbol Academy y el Atlético de Madrid:

Jugador Más Valioso – CDE | Isaac Salazar

Mejor Portero – CDE | Alonso Boyd

Mejor Defensa – CDE | Luis Valencia

Mejor Mediocampo – EFA | Jorge Villaverde

Mejor Delantero – ATM | Enrique Paredes

Mejor DT – CDE | Gustavo Ávila

Máximo Goleador – EFA | Jorge Villaverde

Máximo Asistidor – ATM | Diego Medina

Sub-12: Bagoso vence a Barcelona 2-0 y corta racha sorpresiva para quedarse con el trofeo

En la división Sub-12, la Academia Bagoso se quedó con el trofeo al vencer al Barcelona Soccer School 2-0. Bagoso terminó el torneo invicto, mientras que Barcelona se quedó a orillas de ser la gran sorpresa del torneo.

Los goles de Bagoso los anotaron Jake Toban (9’) y Jostin De los Ríos (18’).

La Academia Bagoso se llevó la mayoría de los premios individuales de la temporada, incluyendo el de jugador más valioso, que fue para Jeremy Samudio. El resto se los repartieron el Barcelona Soccer School, CAI, Academia Brunet Hay y Plaza Amador:

Jugador Más Valioso – BGS | Jeremy Samudio

Mejor Portero – BGS | Didier Lawson

Mejor Defensa – BSS | Abraham Guevara

Mejor Mediocampo – CAI | Jafeth López

Mejor Delantero – ABH | Juan De León

Mejor DT – BGS | Miguel Olivares

Máximo Goleador – ABH | Juan De León

Máximo Asistidor – PLZ | Sebastián Juliao

Sub-14: Academia Brunet Hay vence a Plaza Amador en penales para coronar una campaña perfecta

En uno de los duelos más anticipados en la historia de la Atevo Cup, la academia del Plaza Amador y la Academia Brunet Hay pusieron a prueba su invicto en la final Sub-14.

El invicto perduró para ambos, ya que tras empatar en el tiempo reglamentario, el campeonato se definió en los penales. Derek Villarreal abrió el marcador para el Plaza (23’), mientras que Alyahir Cervantes igualó (50’) para Brunet Hay, que ganó 7-6 desde los 12 pasos.

Academia Brunet Hay y Plaza Amador se repartieron los premios individuales, con Brunet Hay llevándose cinco, incluyendo el jugador más valioso que fue para Andrés Andrade, y Plaza Amador tres:

Jugador Más Valioso – ABH | Andrés Andrade

Mejor Portero – ABH | Dylan Moreno

Mejor Defensa – PLZ | Derek Villarreal

Mejor Mediocampo – ABH | Josué Mena

Mejor Delantero – PLZ | Jacob Linares

Mejor DT – ABH | David Abrego

Máximo Goleador – ABH | Josué Mena

Máximo Asistidor – ABH | Andrés Andrade

Sub-16: UMECIT blanqueó a Costa del Este para quedarse con el título en la división Sub-16

La última final dominguera la disputaron las academias de UMECIT y Costa del Este. En un partido muy disputado, UMECIT se llevó la victoria 2-0.

Un doblete de Christian Sánchez (36’ y 49’) les dio la victoria.

UMECIT y Costa del Este se repartieron los premios individuales, con cuatro para cada uno. Edgar Beitía, de UMECIT, fue el jugador más valioso:

Jugador Más Valioso – UME | Edgar Beitía

Mejor Portero – UME | Ameth Sánchez

Mejor Defensa – CDE | Elías Bustamante

Mejor Mediocampo – UME | Cristian Morán

Mejor Delantero – CDE | Steven Arboleda

Mejor DT – UME | Miguel Vásquez

Máximo Goleador – CDE | Elías Bustamante

Máximo Asistidor – CDE | Steven Arboleda