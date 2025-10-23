Finales definidas en la Copa Talento Colegial tras una jornada cargada de emoción

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este miércoles se definieron los clasificados a las finales de la Copa Talento Colegial, en las ramas femeninas y masculinas de sus categorías Sub-14 y Sub-18, en una doble jornada llena de emociones.

La división Sub-14 jugó sus partidos en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, mientras que la Sub-18 lo hizo en el COS Sports Plaza de Metropark.

Sub-18: Titans vencen a Jaguars, IPA al Moscote por penales y Lions clasifican por partida doble

La primera semifinal fue la victoria por 2-1 de las Titans del Instituto Alberto Einstein sobre las Jaguars del Metropolitan School.

Los primeros 12 minutos del partido pertenecieron completamente a las Jaguars, pero poco a poco se fueron quedando atrás mientras las Titans se acomodaban en el campo de juego, pegando un remate en el travesaño en el minuto 12.

Otro remate de Ovadia, en el minuto 20, desde tres cuartos de cancha, agarró desprevenida a la arquera del MET, poniendo el 1-0. Las Titans ganaban por la mínima tras los primeros 30 minutos.

Apenas dos minutos tras haber iniciado el complemento, las Titans volvieron a pegar. Ovadia marcó un gol olímpico para completar su doblete.

Las cosas se tornaron interesantes sobre el final, cuando Nour El Rada descontó para el MET al minuto 56, pero ya fue muy tarde.

El segundo partido de la noche fue la semifinal masculina entre los Green Panthers del Instituto Panamericano y el Instituto José Dolores Moscote.

El Moscote arrancó con todo, presionando y tomando posesión del balón. Sus dos mejores oportunidades fueron un gol anulado al minuto 7 por falta en ataque y un remate al travesaño en el 28.

En la segunda parte, los Green Panthers se recompusieron y empezaron a crear peligro al contragolpe, arrinconando por momentos al Moscote. Las más claras del IPA vinieron con un remate al poste en el minuto 47 y dos intervenciones claves de la defensa en los minutos 37 y 53.

El Moscote volvió a pegar al travesaño sobre el final, pero tras 60 minutos ambas vallas seguían en cero.

En el alargue no hubo grandes oportunidades, ya que ambos equipos protegieron su arco y evitaron arriesgar en ataque, lo que forzó una definición por penales. El IPA se impuso 5-3, con el arquero Markos Sánchez atajando el tercer penal.

La tercera semifinal fue el duelo masculino entre los Lions del Colegio Real y los Fighting Owls de la Academia Interamericana.

Durante los primeros 30 minutos, los Fighting Owls dominaron la posesión, pero sin generar peligro. Los Lions golpeaban de contragolpe. Una falta sobre el final de la primera parte le concedió un penal al Colegio Real, que su arquero Adrián Valladares transformó en gol en el tiempo de reposición.

En el segundo tiempo, la tónica se mantuvo: la AIP tenía el balón pero sin profundidad, mientras los Lions se defendían con orden y contragolpeaban con peligro. Leonel Ortega anotó el segundo gol en el minuto 41, sellando la victoria 2-0 del Colegio Real.

En la última semifinal Sub-18 de la noche, se enfrentaron los mismos colegios en la rama femenina y con un desenlace similar.Las Lions del Colegio Real vencieron 2-1 a las Fighting Owls de la AIP.

El inicio fue de estudio mutuo, pero poco a poco las Lions se adueñaron del balón. Camila Díaz abrió el marcador al minuto 29, anotando el primer gol recibido por la AIP en toda la temporada.

En el complemento, el Colegio Real aumentó la ventaja con un penal convertido por Nelly Robles al minuto 44. Las Fighting Owls descontaron con gol de Sara Rodríguez al 50, pero las Lions se cerraron en defensa y aseguraron el pase a la final.

Sub-14: Lions, Fighting Owls, Eagles y Spartans avanzan a las finales

La primera semifinal femenina Sub-14 fue el triunfo 3-0 de las Lions del Colegio Real sobre las Mustangs del Panamerican School, con goles de Isabella Dos Santos, Analía Velásquez y un autogol.

En el siguiente choque, las Fighting Owls de la AIP remontaron para vencer 2-1 a las Eagles de El Colegio de Panamá, con doblete de Alexandra Moscoso, mientras Elli Mouynes anotó por las Eagles.

La tercera semifinal fue el triunfo 2-1 de los Eagles de El Colegio de Panamá sobre los Green Panthers del IPA. Benjamín Arrocha y Dylan Arias marcaron para los Eagles, mientras Adrián Vieites descontó para el IPA.

El último partido de la jornada fue la victoria 3-2 de los Spartans del Colegio La Salle sobre los Dolphins de la ISP. Leonel Vásquez anotó un doblete y Mike Moreno sumó otro, mientras que Max Yu-shan y José Tomás Rodríguez descontaron sobre el final.

Detalles de las finales

Las finales de ambas categorías se jugarán este domingo 26 de octubre.La división Sub-14 coronará a sus campeones en el Eagles Stadium, mientras que la Sub-18 lo hará en el COS Sports Plaza.