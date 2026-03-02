Panamá, 02 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CRISIS EN MEDIO ORIENTE

    Finalissima en riesgo por guerra en Medio Oriente

    La UEFA evalúa la Finalissima España-Argentina en Doha tras ataques en Medio Oriente, mientras Catar aplaza torneos y crece la incertidumbre logística y de seguridad.

    EFE
    Finalissima en riesgo por guerra en Medio Oriente
    La Finalissima entre España y Argentina, campeones de Europa y América, pactada a disputarse el 27 de marzo, corre peligro debido a la crisis bélica en Medio Oriente. EFE.

    La UEFA aseguró este lunes que sigue de cerca y evalúa cuidadosamente todos los acontecimientos, en colaboración con la CONMEBOL y el Comité Organizador Local de la Finalissima prevista para el 27 de marzo en Doha, dada la situación bélica generada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

    Ante la incertidumbre que rodea la disputa según lo previsto de la Finalissima, el duelo entre los campeones de Europa y América que deberían dirimir las selecciones de España y Argentina en el estadio de Lusail (Catar) el próximo día 27, fuentes de UEFA explicaron que supervisan atentamente los acontecimientos.

    La Asociación de Fútbol de Catar (QFA) anunció este domingo en un comunicado oficial el aplazamiento de todos los torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo aviso, aunque no mencionó expresamente al encuentro entre la Roja y la Albiceleste, en serio riesgo de no poder jugarse en el estadio en el que el conjunto de Lionel Scaloni se coronó campeón mundial.

    La CONMEBOL y la FIFA no se han manifestado hasta el momento de manera oficial sobre lo que puede ocurrir con el partido, o su posible cambio de escenario, ni tampoco las federaciones española y argentina.

    La Confederación Asiática, que el domingo inauguró la Copa de Asia femenina en Australia, donde este lunes debutó la selección iraní, aseguró que “continúa siguiendo de cerca los acontecimientos recientes en Medio Oriente durante este período desafiante”.

    “La principal prioridad de la AFC sigue siendo el bienestar y la seguridad de todos los jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados. En este sentido, mantenemos un contacto estrecho y regular con la selección nacional femenina de Irán y sus árbitros en Gold Coast, y les ofrecemos todo nuestro apoyo y asistencia”, apuntó.

    La AFC ha aplazado los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Elite en la región oeste, programados inicialmente para este lunes y martes, así como los de ida de los cuartos de la Liga de Campeones 2 y de la Challenge con equipos de la Región Oeste, originalmente fijados para disputarse entre el martes y el miércoles.

    Los ataques israelíes y estadounidenses dejan hasta ahora unos 555 muertos en Irán, según la Media Luna Roja, mientras que la ofensiva de represalia emprendida por Teherán deja daños en países como Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait.

    Asimismo, Israel bombardeó este lunes Líbano tras un ataque de Hizbulá al norte de Israel.

    Los vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái, Doha y Riad están anulados o presentan incidencias.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Papadimitriu culpa a sus padres y De Lima niega vínculos con testaferros en juicio Odebrecht. Leer más
    • Retiran mesas y sillas de restaurantes que ocupaban ilegalmente las plazas del Casco Antiguo. Leer más
    • ‘Ningún partido se parece a otro, mis guerreros compitieron’: Dimas Ponce aplaude fortaleza mental de Oeste en victoria. Leer más
    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • ‘Marines’ de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamiento con estamentos de seguridad de Panamá. Leer más