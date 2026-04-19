Panamá, 19 de abril del 2026

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    Juegos Suramericanos

    ‘Flag football’: Panamá aplasta a Uruguay y peleará el oro masculino y femenino

    Con este resultado, el conjunto istmeño avanzó a la final, donde enfrentará a Brasil por la medalla de oro hoy a las 4:45 p.m.

    Carlos Vidal Endara
    ‘Flag football’: Panamá aplasta a Uruguay y peleará el oro masculino y femenino
    El QB Carlos Moses durante acción del 'flag football' en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. Cortesia: Comité Olímpico de Panamá

    Panamá venció con autoridad 39-0 a Uruguay en la primera semifinal del flag football masculino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, disputado en el estadio Emilio Royo de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

    El equipo panameño dominó de principio a fin, ratificando el gran nivel mostrado durante la fase preliminar del torneo, donde ya había superado ampliamente a sus rivales.

    El partido comenzó con una intercepción en el primer drive, y Juan Vincensini abrió el marcador con un touchdown que marcó el ritmo del encuentro.

    Carlos Moses y Joseph Vásquez se repartieron el protagonismo como quarterbacks, combinándose para seis pases de anotación (tres cada uno).

    Ethan Díaz lideró a los receptores con dos touchdowns, mientras que Diego Cedeño, Juan Raúl Silvestre, el propio Vincensini y Kai Santiago aportaron una anotación cada uno.

    Con este resultado, Panamá avanzó a la final, donde enfrentará a Brasil por la medalla de oro hoy a las 4:45 p.m. Posteriormente, la selección femenina también disputará el oro a las 6:00 p.m., confirmando el dominio panameño en esta disciplina.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo


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