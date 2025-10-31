Panamá, 31 de octubre del 2025

    COPA LIBERTADORES

    Flamengo y Palmeiras jugarán la séptima final entre brasileños

    EFE
    El Flamengo (izq.) venció a Racing Club de Argentina, mientras que el Palmeiras (der.) remontó ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito para firmar la séptima final de la Copa Libertadores entre clubes brasileños. EFE.

    Flamengo y Palmeiras disputarán el próximo 29 de noviembre en Lima la séptima final de Copa Libertadores exclusivamente entre equipos brasileños.

    El Verdao remontó este jueves el 3-0 que le propinó Liga de Quito en la ida de las semifinales y se impuso 4-0 con el apoyo de su afición en el Allianz Parque de Sao Paulo. Ramón Sosa, Bruno Fuchs y Raphael Veiga (doblete) decretaron los goles de un triunfo que más parece una epopeya.

    Esta es la primera vez en 66 ediciones de la Copa Libertadores que un equipo logra remontar una desventaja de tres goles en semifinales y avanzar a la final.

    Flamengo se instaló el miércoles gracias al empate sin goles ante Racing Club y la ventaja del 1-0 en la ida. El Mengao defendió con oficio y montó una muralla imposible de superar para la Academia de Avellaneda.

    La historia de las finales brasileñas en la Libertadores muestra que Sao Paulo y Athlético Paranaense protagonizaron en 2005 la primera entre clubes de un mismo país, con triunfo para los paulistas por 5-1.

    En 2006, el Internacional de Porto Alegre venció 4-3 al Sao Paulo, y tras 14 años, Palmeiras sumó su segunda Libertadores derrotando 1-0 al Santos en el Maracaná.

    En 2021, el Verdao conquistó su tercer trofeo ante Flamengo (2-1) en Guayaquil, pero el Mengao tomó revancha en 2022, ganando 1-0 al Athlético Paranaense.

    En 2024, Botafogo logró su primera Libertadores tras vencer 3-1 al Atlético Mineiro en Buenos Aires.

    Así llegó Flamengo a la final

    Flamengo clasificó como segundo del Grupo C, por detrás de Liga de Quito. Eliminó al Internacional de Porto Alegre en octavos, al Estudiantes de La Plata en cuartos y a Racing Club en semifinales.

    El camino del Verdao

    Palmeiras fue líder del Grupo G con 18 puntos, superando a Cerro Porteño, Bolívar y Sporting Cristal. En octavos eliminó a Universitario de Deportes, en cuartos a River Plate, y tras caer 3-0 ante Liga de Quito, logró una remontada histórica 4-0 para sellar su boleto a Lima 2025.

    EFE

    Agencia de noticias


